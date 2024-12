Nuova puntata del Grande Fratello questa sera e nel corso della diretta ci sarà una nuova eliminazione. Ma chi sarà stavolta a lasciare la casa più spiata d’Italia? Andiamo a scoprire cosa ci dicono i sondaggi.

Nuova eliminazione al Grande Fratello questa sera

Questa sera su Canale 5 va in onda l’ultima puntata dell’anno del Grande Fratello. Prima di chiudere questo 2024 infatti Alfonso Signorini torna in diretta con un nuovo imperdibile appuntamento con il reality show, durante il quale accadrà di tutto. Nonostante ci troviamo nel pieno delle festività non mancherà quel pizzico di cattiveria e nel corso della puntata ci sarà infatti una nuova eliminazione. A sfidarsi al televoto ci sono ben quattro concorrenti e uno di loro dovrà lasciare la casa stasera stessa. In nomination troviamo Bernardo Cherubini, Le Monsè, Zeudi Di Palma ed Emanuele Fiori. Ma cosa accadrà dunque e chi dovrà dire addio al programma?

In attesa di scoprire il verdetto definitivo, in questi giorni abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di salvare il vostro inquilino preferito. Ma quali sono state le preferenze dei nostri lettori? Andiamo subito a scoprirlo. A risultare le meno votate, e dunque a rischio eliminazione, sono Le Monsè, con il 14% dei voti. A seguire troviamo Emanuele con il 24% dei voti, Bernardo con il 30% e infine Zeudi, risultata la più amata e la più votata con il 32%.

Attualmente dunque, stando ai sondaggi, potrebbero essere Le Monsè le prossime eliminate dal Grande Fratello. Tuttavia al momento vi invitiamo come sempre a prendere questa votazione con le pinze. Il televoto infatti verrà chiuso solo nel corso della diretta di questa sera e nelle prossime ore tutto potrebbe ancora cambiare.

Ma chi sarà dunque a lasciare la casa? Lo scopriremo a breve. Appuntamento come sempre su Canale 5 alle ore 21:30.