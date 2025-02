Spunta una segnalazione su Helena Prestes che mette in discussione il suo sentimento per Javier Martinez: cosa sta accadendo

In queste ore è spuntata una segnalazione su Helena Prestes, risalente ai giorni in cui era stata eliminata dalla casa del Grande Fratello. Ecco cosa sarebbe accaduto.

La segnalazione su Helena Prestes

Nonostante in questi mesi abbia diviso il web e il pubblico, Helena Prestes è in assoluto una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. Nel bene e nel male infatti la modella si è sempre esposta, finendo al centro di numerose dinamiche e di diverse polemiche. Qualche settimana fa, come di certo in molti ricorderanno, la gieffina era stata anche eliminata dalla trasmissione e a quel punto è esploso il caos. Una manciata di giorni dopo però la produzione del reality show ha dato la possibilità ad alcuni ex concorrenti di rientrare in gioco e a quel punto Helena è tornata a essere un’inquilina a tutti gli effetti.

Nell’ultimo periodo nel mentre la Prestes si è avvicinata a Javier Martinez e sembrerebbe che tra i due stia nascendo un sentimento. Lunedì, nel corso dell’ultima puntata andata in onda, la modella ha anche avuto la possibilità di diventare la prima finalista donna di questa edizione. Tuttavia a spuntarla è stata Jessica Morlacchi.

In attesa di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate, poco fa è spuntata una segnalazione su Helena Prestes che sta già facendo discutere. Secondo quanto riferito da Deianira Marzano, che ha ricevuto un messaggio da una fan, pare che la gieffina, la sera dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello, sia stata in un locale, dove avrebbe baciato un modello.

Naturalmente al momento si tratta solo di pettegolezzi e non ci sono prove che confermerebbero questa segnalazione, che vi invitiamo dunque a prendere con le pinze. Helena nel mentre si sta godendo la conoscenza con Javier e a i due facciamo un enorme in bocca al lupo.