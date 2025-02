Ieri sera, nel corso della nuova puntata di Stasera c’è Cattelan, Alessandro Cattelan ha replicato la coreografia di Gaia, che negli ultimi giorni è diventata virale sui social.

La simpatica performance di Alessandro Cattelan

In queste settimane uno dei protagonisti assoluti del piccolo schermo è stato Alessandro Cattelan. Il celebre conduttore infatti ha assunto la guida del DopoFestival, il tradizionale programma legato al Festival di Sanremo, ottenendo un enorme successo. Ma non solo. Il presentatore ha anche affiancato Carlo Conti alla conduzione della serata finale della kermesse musicale, insieme anche ad Alessia Marcuzzi. In rete intanto in molti hanno avanzato l’idea di affidare le redini della manifestazione a Cattelan in futuro e di certo in molti sognano di vederlo al timone del Festival.

Nel mentre in questi giorni il conduttore è anche tornato in onda con la nuova edizione di Stasera c’è Cattelan, disponibile in seconda serata su Rai 2. Solo ieri sera è stata trasmessa una nuova puntata del programma e come al solito non sono mancate le risate. A un tratto però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha fatto divertire tutto il pubblico.

Come in molti sapranno, negli ultimi giorni a diventare virale sui social è stato un video backstage proveniente dalle registrazioni del video di Gaia. Ad attirare l’attenzione è stato il coreografo Carlos Diaz, che con il suo metodo innovativo conta i tempi per guidare la cantante in maniera del tutto particolare. Il filmato è così ha fatto il giro della rete e ieri sera, nel corso della puntata di Stasera c’è Cattelan, anche Alessandro Cattelan ha replicato la coreografia di Gaia, strappando un sorriso a tutti i telespettatori.

Non pensiamo ad altro

shom scià scià, kakà tikità tikità #staseracecattelan pic.twitter.com/mfFXT2fokq — alessandro cattelan (@alecattelan) February 25, 2025

Nel mentre il conduttore di recente ha commentato anche la possibilità di presentare, in futuro, il Festival di Sanremo, aprendo le porte alla kermesse. Che dunque negli a venire sia proprio Cattelan a prendere in mano le redini della kermesse?