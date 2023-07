NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Luglio 2023

Isola dei Famosi 2023

Le parole di Helena Prestes

Come sappiamo a L’Isola dei Famosi Helena Prestes si è trovata contro gran parte del gruppo. A scontrarsi con la modella è stata anche Cristina Scuccia, nonostante inizialmente era sembrato che tra le due fosse nata un’amicizia. In queste ore intanto proprio Helena è stata ospite del programma radiofonico Non Succederà Più e nel corso della chiacchierata è tornata ad attaccare Cristina. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Cristina è una persona con un carattere poco forte, che si nasconde dietro al fatto che era una suora. […] Non lo fa per fare la vittima, ma dovrebbe andare avanti con la sua vita. Pensa alle persone che le scrivono commenti cattivi e che sono persone cattoliche. Lei non è più suora quindi basta. […] Quando ci sono le discussioni o i chiarimenti lei vuole sempre la pace. Si è allontanata da me perché pensava che mi avessero preso per fare litigi e dinamiche. Mi ha dato della istigatrice, della stratega. Ha usato parole che non mi sembrano quelle di una suora. Mi ha deluso, non mi ci sento più, non mi interessa”.

Ma non è tutto. Successivamente infatti Helena Prestes ha fatto anche delle insinuazioni sulla vita privata di Cristina Scuccia, e ha così aggiunto:

“Quando parlavamo era una persona normale, poi arrivava la telecamera e lei diceva ‘non posso parlare più’. E questo mi dava un enorme fastidio, è una grande ipocrisia televisiva. Se tu sei lì non devi avere paura, mi faceva arrabbiare da morire. Una volta parlavamo e le telecamere sono venute da dietro mentre lei diceva di essere innamorata di una persona. È una donna, io sono intuitiva e guardandola per come si muove secondo me è una donna, anche se lei non mi ha mai detto niente. Spero che lei sia se stessa il prima possibile perché la vita è adesso”.