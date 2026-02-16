Perché Holden non pubblica più musica? Cosa è successo? Da parte del cantante è arrivato un lungo sfogo social: “Non dipende da me se non escono i miei singoli. Ho tre dischi pronti”.

Holden perché non fa musica dopo Amici?

Dato per vincitore ad Amici (edizione poi vinta da Sarah Toscano), Holden dopo l’uscita del suo EP e l’uscita di tre singoli, non si è più fatto risentire. I fan si sono spesso domandati perché non fa più musica e quali siano i motivi dietro a questo silenzio. Adesso però è arrivata finalmente una risposta da parte del diretto interessato, mediante uno sfogo lunghissimo nel giorno del suo compleanno:

“Grazie di cuore a tutti per gli auguri. Come avrete potuto notare, non esce musica da un po’, non è dipeso da me né dalle mie volontà. Al contrario, trovo triste e frustrante non essere libero di fare ciò che mi piace di più. In questi mesi, nonostante tutto, ho continuato a ricevere migliaia di messaggi, avete persino preso uno spazio a Times Square.

A prescindere dal business, dai numeri e dalla parte più matematica e fredda dell’industria musicale, il risultato più importante per me è avere voi dalla mia parte. Che siate 10, 100 o 1000. Per ringraziarvi come si deve, ho scritto tre dischi che aspetto di poter pubblicare. Spero non vediate la mia assenza dai social come una mancanza di gratitudine o di interesse nel rendervi partecipi“.

Lo sfogo del cantante

Nel suo lungo sfogo Holden ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di mostrare cose frivole, ma di far vedere il risultato vero e proprio del suo lavoro:

“A me non interessa farvi vedere cosa o dove ho mangiato stasera, ma farvi sentire quanto ho amato o odiato quei piatti.

Farvi sentire ogni ingrediente e ogni sfumatura possibile, assicurandomi che in ogni cosa che sentiate con scritto il mio nome sopra sappiate, a prescindere, che è stata fatta con verità e passione”, ha dichiarato Holden.

Questa è la vera comunicazione per me. Comunque stamattina me so’ magnato un cornetto ischitano buonissimo e farcito“.

Storia Instagram di Holden

Quanto scritto da Holden ha velocemente fatto il giro del web e ora molti fan si domandano cosa sia accaduto davvero al cantante e i veri motivi di questo “fermo” musicale.

