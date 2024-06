Sarah s’improvvisa tronista di Uomini e Donne e svela se porterebbe Holden in esterna

Spettacolo

Andrea Sanna | 5 Giugno 2024

Amici 23

Ospite a Radio Deejey Sarah s’improvvisa tronista di Uomini e Donne e svela se porterebbe Holden in un’ipotetica esterna

Sempre spiritosa e con il sorriso sulle labbra, Sarah è stata ospite a Radio Deejay ed ha partecipato a un simpatico gioco. Scegliere tra alcuni personaggi chi portare o meno in esterna, un po’ come accade a Uomini e Donne. E quando è arrivato il turno di Holden…

Sarah svela se porterebbe Holden in esterna

Giornata molto importante ieri per Sarah Toscano di Amici 23. È uscito infatti il videoclip ufficiale di Sexy Magica ed è stata grande protagonista di Radio Deejay, ospite di “Say Waaad?”. Nella trasmissione radiofonica di Michele ‘Wad’ Caporosso ha avuto modo di parlare del suo percorso artistico, ma anche rispondere alle curiosità che tanti fan si chiedono.

Nel dettaglio però c’era grande attesa per quanto accaduto due giorni fa, quando Holden è stato ospite del programma e ha in qualche modo stuzzicato la sua ex compagna d’avventura. L’ha fatto con una domanda che è stata poi rigirata ieri a Sarah Toscano: “Chi è l’artista che più stimi, oltre te, della scuola di Amici? Vediamo che dice”.

Come tutti noi Holden era molto curioso e finalmente una risposta è arrivata: “Ah c’era Holden ieri? Allora ti dico lui. Però, a parte gli scherzi, ti direi veramente lui perché scrive tutto quello che fa e si produce anche da solo. Quindi tanto di capello”.

Questo è bastato per infiammare il web che crede tanto nel loro rapporto. Come mostrato dalle immagini, peraltro, Sarah ha anche cantato un pezzetto di Ossidiana, brano proprio con cui Holden le ha chiesto di collaborare (seppur sia nato tutto per caso).

Ma sarà finita qui? Ovvio che no! Con Michele ‘Wad’ Caporosso a “Say Waaad?”, Sarah ha dovuto prima indovinare il personaggio da un identikit e poi scegliere se portarlo o meno in esterna (un po’ come accade a Uomini e Donne). E quando è arrivato il turno di Holden, lei l’ha riconosciuto e ha detto con una risata che farebbe un’uscita con lui.

Precisiamo chiaramente che Sarah è stata molto scherzosa a “Say Waaad?”. Tra lei e Holden c’è solo una bella amicizia, come peraltro entrambi hanno spesso dichiarato. C’è da dire, però, che molti fan ancora non mollano e sperano possa nascere una coppia. Al momento ci si deve accontentare del loro bel legame, senza chiedere molto di più!