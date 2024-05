Holy Francisco (ex flirt di Sarah ad Amici) commenta la sua vittoria e viene MASSACRATO

Social

Andrea Sanna | 19 Maggio 2024

Amici 23

Il commento fatto da Holy Francisco su Twitter non è piaciuto agli utenti del web, che l’hanno massacrato. L’ex allievo, che ha avuto un flirt (finito male) con la vincitrice Sarah, si è lasciato sfuggire un pensiero che ha scatenato i fan.

La finale di Amici 23 è stata seguita da milioni di telespettatori, con risultati record! Anche gli ex allievi hanno assistito da casa a questo bel momento e Holy Francisco è stato tra i protagonisti passati nel talent show. Lui è stato uno dei primi a commentare lo “scontro” finale tra Marisol e Sarah, che ha poi dato la vittoria a quest’ultima.

Per farlo Holy Francisco si è affidato a Twitter, oggi conosciuto come X, dove ha espresso il suo punto di vista. Evidentemente felice per il risultato, il cantante ha scritto quanto segue: “GODO, troppo contento per le due ex-minorenni. Vvb”. Un commento che, per quanto volesse essere fatto in buona fede, ha scatenato le ire del web.

Il post di Holy Francisco di Amici 23

La maggior parte infatti non hanno per nulla apprezzato le parole di Holy Francisco e se la sono presa con lui. Sotto al post il cantante è stato sommerso da una valanga di insulti e dure critiche. Sono pochi i commenti a favore dell’ex allievo di Amici 23.

Molte persone non hanno gradito le parole di Holy Francisco, il quale durante il periodo della scuola ha avuto una frequentazione con Sarah Toscano. Rapporto, però, a quanto pare non finito benissimo. I due infatti si sono allontanati e ognuno ha preso la propria strada, fino a che Holy non è stato eliminato. Quando però Sarah ha raggiunto la finalissima a due con Marisol, il ragazzo si è espresso nuovamente su di lei. E da qui giù con le accuse nei suoi confronti per l’atteggiamento avuto e le parole usate.

Holy Francisco al momento non ha commentato o difeso dalla reazione degli utenti. Lo farà o lascerà correre?