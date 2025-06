Sundek ha creato la nuova capsule collection in collaborazione con pelo Foundation, che unisce stile, colore e promuove le attività della sics, scuola italiana cani salvataggio.

I costumi Sundek

Sundek è orgogliosa di annunciare il lancio di una nuova capsule collection in collaborazione con Pelo Foundation, un progetto che unisce stile, colore e impegno nel promuovere le attività della SICS, Scuola Italiana Cani Salvataggio, la più grande organizzazione mondiale dedita all’addestramento dei cani da salvataggio nautico e dei loro conduttori.

La collezione comprende due modelli esclusivi di boardshort: uno in tinta unita con il patch PELO ricamato, raffigurante simpatici musetti e un secondo con stampa all-over ispirata a sei razze di cane differenti. Ogni pacchetto della capsule include anche una t-shirt, un cappellino e un paio di calze tutti decorati con i dettagli unici che celebrano il mondo dei nostri amici a quattro zampe.

L’universo visivo della capsule è un trionfo di allegria, texture e affetto: ogni capo è pensato per chi vive il mare e l’estate con leggerezza, ma senza dimenticare il valore dell’empatia e della connessione con gli animali. La collezione è stata presentata il 14 giugno nello store Sundek di Forte dei Marmi.

Nel pomeriggio nella spiaggia libera presso la Compagnia della Vela, si è tenuta una speciale dimostrazione di addestramento in collaborazione con la SICS: per l’occasione, le unità cinofile SICS – composte da cani e conduttori altamente addestrati per il soccorso in mare – hanno indossato pettorine personalizzate con patch Sundek, a testimonianza di un legame forte tra moda, funzione e spirito solidale. Un evento aperto a tutti, ricco di emozioni, che unirà la passione per il mare, la moda e l’impegno verso il benessere degli animali.