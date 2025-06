Nel cuore esclusivo di Forte dei Marmi, tra boutique di lusso e atmosfere d’élite, c’è un indirizzo che racconta una storia di stile, tradizione e visione imprenditoriale: Mason’s, guidato con passione e lungimiranza dal titolare Nicola Martini e il supporto dei fratelli Giuseppe e Vilmo. Punto di riferimento per chi cerca capi d’abbigliamento sofisticati ma versatili, Mason’s rappresenta l’unione perfetta tra sartorialità italiana e spirito contemporaneo.

Le origini del brand affondano le radici negli anni Settanta, quando Giorgio Martini – padre di Nicola – fonda Mason’s ispirandosi a un viaggio in Sud America e all’ele- ganza funzionale delle divise militari. Oggi è Nicola Martini a portare avanti l’identità del marchio, con uno sguardo rivolto al futuro e uno stile inconfondibile che ha conquistato mercati internazionali e boutique selezionate in tutto il mondo.

Nel punto vendita di Forte dei Marmi, ogni dettaglio parla del DNA Mason’s: linee pulite, mate- riali pregiati, una ricerca continua tra innovazione e artigianalità. Il core della proposta? I pantaloni, bestseller assoluti del Brand. Dai chino ai cargo, fino ai modelli 5 tasche in cotone, ogni capo è pensato per chi desidera eleganza e comfort, con una vestibilità impeccabile e dettagli studiati per durare nel tempo.

La collezione estate 2025 punta su una palette di colori naturali – sabbia, verde oliva, bianco gesso – e su tessuti sostenibili, come cotoni organici e materiali riciclati. Le forme si fanno leggere, fluide, perfette per accompagnare le giornate estive tra città e località di villeggiatura. Non mancano capispalla minimal, camicie dalla texture soft e accessori che completano un total look ricercato ma mai eccessivo.

Nicola Martini è l’anima del Brand: presente, attento, con una visione chiara che coniuga valori familiari, gusto internazionale e attenzione al cliente. La sua leadership ha reso Mason’s un marchio capace di evolversi senza perdere autenticità, fedele a una missione precisa: offrire capi che vestono storie vere, con stile e identità.