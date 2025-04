Questo pomeriggio è arrivata la terribile notizia della morte del noto attore di cinema e televisione, Antonello Fassari. Aveva 72 anni.

È morto Antonello Fassari

Lutto nel mondo del cinema e della TV italiana. Nel pomeriggio di oggi è giunta una notizia che mai avremmo pensato di riportare. Antonello Fassari, amato attore del piccolo e grande schermo, è morto all’età di 72 anni.

In tutti questi anni di carriera ha interpretato svariati personaggi. Era tra gli attori italiani con una spiccata inclinazione comica e ha preso parte a programmi TV come Avanzi ed è stato grande protagonista in amate serie come “I Cesaroni”. Qui interpretava l’oste Cesare, fratello di Giulio Cesaroni (Claudio Amendola ndr).

Proprio Antonello Fassari aveva confermato la sua presenza nel ritorno de “I Cesaroni” per la nuova stagione che tanto aveva entusiasmato il pubblico. Il primo ciak Amendola lo aveva confermato per il 17 marzo 2025, ma questa terribile notizia ha inevitabilmente scosso gli addetti ai lavoro e i telespettatori che non vedevano l’ora di seguire le vicende dell’amata famiglia romana.

Antonello Fassari si è diplomato all’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico nel nel 1975. Nel corso della sua carriera ha lavorato per tanto tempo a teatro, ma anche in varietà e fiction, che gli hanno permesso di acquisire maggiore popolarità. Da metà degli anni ’80 è diventato sempre più apprezzato dal pubblico italiano.

Ci ha regalato risate e tanti sorrisi in questi anni, Antonello Fassari. La sua ironia e le sue frasi entrate ormai nel gergo quotidiano (ricordiamo “che amarezza” ndr) hanno scaldato il cuore a tutti coloro che lo apprezzavano come uomo e come professionista di cinema e spettacolo.

Oggi resta un vuoto e tanta tristezza per questa notizia. Antonello Fassari è morto e Novella2000.it ci tiene a stringersi intorno alla sua famiglia e tutti coloro che gli hanno sempre voluto bene.