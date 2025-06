Dopo il debutto nel mondo della musica, Francesco Monte cambia di nuovo vita e apre un negozio di carte Pokemon: ecco la nuova attività dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Cosa fa oggi Francesco Monte

Sono trascorsi diversi anni ormai da quando Francesco Monte ha partecipato a Uomini e Donne. Come i fan storici del dating show di Maria De Filippi di certo ricorderanno, il cantante ha preso parte al programma dapprima nelle vesti di corteggiatore e in seguito in quelle di tronista. Successivamente, dopo altre esperienze televisive, come L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, Monte ha deciso di dare il via a un nuovo progetto e a quel punto ha debuttato nel mondo della musica.

In questi ultimi anni così Francesco ha rilasciato diversi singoli ed è anche arrivato a partecipare alle selezioni di Una voce per San Marino e a rilasciare una canzone in spagnolo. Adesso però sembrerebbe che l’ex tronista abbia deciso di cambiare nuovamente vita e, pur non mettendo da parte la sua carriera da cantante, ha deciso di dedicarsi a una nuova e inedita attività. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE: I Cesaroni, le prime immagini inedite della nuova stagione

Proprio nella giornata di ieri, sabato 21 giugno, Francesco Monte ha aperto un negozio di carte Pokemon. Lo store si trova a Taranto ed è un sogno ad occhi aperti per tutti gli appassionati e i collezionisti. Proprio in occasione dell’inaugurazione migliaia di persone sono accorse al negozio dell’ex tronista, che ha ufficialmente dato il via a questo nuovo capitolo della sua vita.

Pare dunque che a oggi Francesco abbia deciso di mettere da parte, almeno per il momento, il mondo dello spettacolo e di concentrarsi solo e unicamente su questa attività. Non resta a questo punto che fare un enorme in bocca al lupo a Monte per questo nuovo progetto.