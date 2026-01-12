Oltre a Mariah Carey e Laura Pausini, anche Andrea Bocelli si esibirà a San Siro il 6 febbraio, in occasione della Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Andrea Bocelli si esibirà a San Siro

Andrea Bocelli si aggiunge a Mariah Carey e a Laura Pausini come ospite alla Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici. L’evento, che darà ufficialmente il via alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si terrà allo Stadio San Siro il prossimo 6 febbraio e promette di essere uno show senza precedenti, destinato a rimanere nella storia. A prendere parte alla serata anche alcuni dei nomi più noti e celebri del panorama musicale mondiale. Le prime due star annunciate, come è noto, sono state proprio la Carey e la Pausini e in queste ore è arrivata l’ennesima sorpresa.

La fondazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 ha infatti svelato che ad esibirsi a San Siro sarà anche uno degli artisti italiani più amati al mondo: Andrea Bocelli. Il celebre tenore salirà sul palco della Cerimonia d’Apertura e di certo non mancheranno le emozioni. Questo quanto si legge nella nota diramata:

“La sua presenza rappresenta un ponte naturale tra musica e sport. Non si tratta solo di un ritorno nel contesto Olimpico, dopo la sua partecipazione alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Invernali di Torino 2006, ma anche un’occasione per raccontare i Giochi attraverso il nostro patrimonio musicale italiano conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Bocelli contribuirà a rafforzare e valorizzare l’identità dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, conferendo alla narrazione un tono contemporaneo e allo stesso tempo globale”.

Anche Andrea Bocelli dunque si esibirà alla Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 e di certo ne vedremo delle belle.

