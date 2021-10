1 Le accuse di Iconize a Soleil Sorge

È passato un anno quando al GF Vip spuntò fuori la storia della finta aggressione omofoba subita da Iconize (Marco Ferrero). A raccontarlo su Dayane Mello in chiacchiera con Tommaso Zorzi (ex del creator). Proprio la modella disse di aver appreso questa storia dall’amica Soleil Sorge. Da lì esplose in caso. L’influencer confermò tutto da Barbara d’Urso e Marco fu costretto poi a rivelare la verità: aveva inventato tutto.

Ora a distanza di così tanto tempo Iconize è tornato a parlarne, dopo aver ricevuto il la di Deianira Marzano che, come vedremo, ha postato numerose storia sul fatto, scagionando il ragazzo e colpevolizzando Soleil. Questo ha spinto così Ferrero a intervenire immediatamente e dire la sua:

“Ho visto cosa è uscito sul web. Ora che devo fare? Mi sono fatto prendere in giro e sono stato lì a guardare. Ora mi sono anche stufato! Questa storia dev’essere chiusa e così mi sento di dirvi che non è tutto come sembra. Io faccio un lavoro che amo e che voglio continuare a fare! Perciò mi sono allontanato e dissociato da questa storia. Ma dato gli ultimi avvenimenti mi sento costretto a dire la verità”, ha scritto Iconize.

La storia di Iconize

A seguire, dopo questa storia per iscritto, Iconize ha pubblicato anche un video, dove si mostra una chat proprio con Soleil Sorge e un audio, che ha deciso di fare ascoltare ai suoi follower, con aggiunto: “Questa è la persona che ha fatto il teatrino contro di me! Fingendosi sconvolta quando sapeva tutto e mi dava anche direttive su come stare in TV! Con questa passo e chiudo. Questo è solo un pezzo…”

Insomma a distanza di così tanto tempo emergono ulteriori dettagli. Vedremo se questa faccenda sarà resa nota a Soleil Sorge, attualmente impegnata al GF Vip o se ne parlerà una volta terminato il reality show. Intanto come dicevamo a far riemergere il caso è stata Deianira Marzano che, in difesa di Iconize, ha pubblicato delle storie sulla faccenda. Andiamo a vedere cosa ha detto…