In queste ore a non passare inosservato è stato un gesto social di Ida Platano, che ha riacceso i gossip riguardanti un ipotetico riavvicinamento a Riccardo Guarnieri. Ecco cosa è accaduto.

Il gesto social di Ida Platano

Chi segue da sempre Uomini e Donne sa bene che una delle coppie che ha fatto la storia del dating show di Maria De Filippi è quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Con il passare del tempo infatti i due ex volti del Trono Over hanno affrontato una serie di problematiche e tra tira e molla continui sono finiti spesso al centro dell’attenzione. Da ormai diversi anni però l’ex Dama e l’ex Cavaliere hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione ed entrambi hanno cercato di voltare pagina.

Solo lo scorso anno, come sappiamo, Ida ha ricoperto il ruolo di tronista del trono Classico, tuttavia le cose per lei non sono andate come sperato. La Platano infatti ha abbandonato il programma da sola e quest’anno ha deciso di non fare ritorno all’interno della trasmissione. Riccardo invece di recente ha dato il via a una nuova relazione, preferendo però non esporsi a livello mediatico. Ciò nonostante, in queste ore è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha riportato la coppia al centro dell’attenzione.

Secondo alcuni utenti infatti Ida Platano starebbe pensando ancora al suo ex Riccardo Guarnieri. Il motivo? Un suo gesto social che non è sfuggito agli occhi attenti del web. L’ex Dama infatti ha messo dei like ad alcuni post pubblicati da diverse fanpage che la ritrattarono proprio insieme a Riccardo. A quel punto in rete è impazzato il web e c‘è già chi parla addirittura di un nuovo riavvicinamento tra i due.

Naturalmente al momento si tratta solo del pensiero di alcuni utenti e non è chiaro cosa stia accadendo tra la Platano e Guarnieri. Senza dubbio però le mosse social di Ida non sono sfuggite ai più e in molti si chiedono cosa succederà in futuro.