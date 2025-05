Ieri sera nel corso della semifinale di Amici 24 abbiamo assistito all’inaspettata e sconvolgente eliminazione di Nicolò. Il cantante, dopo aver lasciato il talent show, ha fatto ritorno sui social: ecco il suo primo post.

Il primo post di Nicolò dopo l’eliminazione da Amici 24

Eliminazione choc ieri sera durante la semifinale di Amici 24. A sorpresa infatti a lasciare il talent show di Maria De Filippi a un passo dall’ultima puntata è stato nientemeno che Nicolò, che ha dovuto dire addio alla trasmissione. I giudici infatti, dopo aver già mandato in finale Francesco, Alessia e Daniele, hanno dovuto decidere chi salvare dal ballottaggio. A quel punto ad avere la meglio sono stati TrigNO e Antonia, che hanno conquistato la maglia dorata, mentre Nicolò ha dovuto interrompere la sua corsa alla vittoria, tra lo stupore generale.

In rete infatti non è mancato lo sdegno degli utenti, che vedevano il cantante come uno dei potenziali trionfatori di questa edizione. Nelle ultime ore nel mentre Filippucci è tornato alla sua vita di sempre e ha così ripreso possesso anche dei suoi social. Il giovane artista, come primo post, ha rincondiviso la dedica della sua maestra Anna Pettinelli, aggiungendo l’emoji di un cuore.

La prof di Amici 24, dopo l’eliminazione di Nicolò, ha infatti speso bellissime parole per il cantante affermando: “Anche se non sei in finale, sei comunque nella storia e nessuno potrà dimenticarsi di te. Questo è quello che vale davvero: lasciare un segno. E tu lo hai fatto. Ora ti conoscono e ti amano tutti e questo è ciò che conta davvero. Ti ho scelto a settembre e ti sceglierei di nuovo mille volte perché sei speciale e vorrei non ti dimenticassi mai di quello che vali. Ti voglio bene e come sempre se hai bisogno di me sai dove trovarmi“.

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo a Nicolò, che tra pochi giorni rilascerà il suo primo EP.