Qui di seguito tutte le anticipazioni di If You Love, la serie TV di Canale 5 (visibile anche su Mediaset Infinity. dalle 15:10) con protagonisti Hafsanur Sancaktutan e Kerem Bürsin. Leggiamo la trama completa dal 1° al 5 settembre e cosa succederà ai protagonisti.

Anticipazioni If You Love 1 settembre

Leyla e Ates decidono di controllare come se la stia cavando Umut con i bambini, convinti che non sia in grado di gestirli da solo. Con loro sorpresa, il ragazzo sta facendo un ottimo lavoro.

Tuttavia, Fusun ha già assunto una nuova tata dal carattere troppo rigido, che finisce per destabilizzare l’armonia familiare.

Intanto, Ilgaz e Baris fanno finalmente pace, mentre Mert e Meryem iniziano i preparativi per le nozze.

Alla fine della giornata, un avvocato avverte Ates: se vuole avere qualche speranza di riavere i bambini, dovrà rafforzare la sua posizione legale.