“Ti amo ogni giorno che passa un po’ di più”, con queste romantiche parole Cecilia Rodriguez ha fatto i suoi auguri di compleanno a Ignazio Moser. Il dolce post di Instagram ha conquistato i follower.

La romantica dedica di Cecilia per Ignazio Moser

Nella giornata che ha visto il ritorno di Kate Middleton (per la seconda volta dopo la malattia) sulla scena pubblica a Wimbledon, sono tante le notizie nel corso di oggi. Dal live di Taylor Swift a Milano per passare allo sfogo di Morgan, difeso dalla sua fidanzata. Ma c’è anche un compleanno da festeggiare ed è quello di Ignazio Moser.

Fresco di matrimonio con la sua Cecilia Rodriguez, Ignazio festeggia oggi il suo 32esimo compleanno. E lo sta facendo nella splendida cornice dell’Arcipelago di La Maddalena, in Sardegna. A raccontare il viaggio sono stati i diretti interessati sui social con una serie di stories e di post pubblicati in queste ore. Tra l’altro proprio alla mezzanotte Moser ha potuto spegnere le sue 32 candeline e dare il via così ai festeggiamenti, che continueranno certamente per tutta la giornata di oggi.

Il post Instagram di Cecilia Rodriguez per Ignazio Moser

Non poteva mancare ovviamente anche una romantica dedica di Cecilia Rodriguez su Instagram. Per prima cosa la showgirl argentina ha preso in prestito le parole di A te, brano della discografia di Lorenzo Jovanotti, per augurare buon compleanno a suo marito. A seguire delle dolci parole d’amore:

“A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo; a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. FELIZ CUMPLE NACHITO. Ti amo ogni giorno che passa un po’ di più”. A corredo di queste parole meravigliose non poteva mancare ovviamente delle bellissime foto al tramonto. Una serie di scatti che Cecilia Rodriguez ha condiviso, in cui si trova in compagnia del suo sposo Ignazio Moser o in solitaria.

Novella2000.it si unisce ai tantissimi auguri arrivati a Ignazio Moser in queste ore e gli augura un felice compleanno!