A distanza di poche ore dalla nascita di sua figlia Clara Isabel, Ignazio Moser svela i retroscena del parto di Cecilia Rodriguez. Cosa ha raccontato l’ex ciclista sui social.

Parla Ignazio Moser

Ieri, con un post sui social, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno annunciato la nascita della loro prima figlia, Clara Isabel. In queste ore dunque la coppia si sta godendo questo momento bellissimo e sia l’ex ciclista che la sorella di Belen stanno ricevendo tantissimo affetto da parte di tutti gli utenti. Nel mentre proprio Ignazio ha condiviso sui suoi social una serie di storie, tramite le quali ha rivelato i retroscena del parto di Cecilia. Come ha spiegato Moser, la bambina non aveva voglia di uscire, dopo ben 10 ore di induzione e un balletto. Queste le dichiarazioni del neo papà:

“Visto che Clarita non aveva intenzione di uscire (dopo quasi 10 ore di induzione) la nostra fantastica ostetrica ha deciso di far fare un balletto a Chechu. E poi anche un po’ di sport”.

Ma non è finita qui. In seguito Ignazio Moser ha pubblicato una dolcissima foto di Cecilia Rodriguez mentre allatta per la prima volta la piccola Clara Isabel. A quel punto, commosso ed emozionato, l’ex ciclista ha aggiunto: “Questa foto è la mia nuova definizione di amore. Vedere la propria moglie conoscere e amare la sua prima figlia appena messa al mondo è qualcosa che auguro di provare a tutti almeno una volta nella vita. Difficile da spiegare ma meraviglioso da vivere”.

A tornare sui social, dopo il parto, è stata anche la stessa Cecilia, che a sua volta ha pubblicato una dedica per Ignazio e sua figlia: “Tutto quello che ho desiderato per anni. E ora, vedere voi due insieme, mi riempie il cuore come mai niente me l’aveva riempito prima, vi amo per sempre”.