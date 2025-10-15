È nata Clara Isabel, la figlia di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Bellissima notizia arriva da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser! La coppia ha annunciato al mondo intero che finalmente sono diventati genitori di Clara Isabel. A darne notizia il neo papà con una serie di scatti dolci ed emozionanti.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori

Nonostante lo spoiler anticipato di Belen Rodriguez sui social (eliminato alla velocità della luce!), la notizia tanto attesa è arrivata. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori della piccola Clara Isabel Moser, questo il nome scelto e già reso noto da parte loro.

Dopo Giulia De Lellis e Tony Effe, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, ecco che un’altra coppia ha potuto festeggiare questo meraviglioso evento. Ad annunciarlo con una serie di scatti in bianco e nero è stato proprio il neo papà Ignazio Moser.

Molto emozionato il marito di Cecilia Rodriguez ha postato le primissime immagini con la sua bimba meravigliosa tra le braccia. Ad accompagnare il tutto una didascalia dolcissima che cita quanto segue: “15.10.2025. Clara Isabel Moser 🖤 Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo… vi amo!”, ha scritto su Instagram.

Ed ecco qui le prime foto che vedono Ignazio Moser con la sua bambina…

Post Instagram di Ignazio Moser

Inutile dire che il post in questione nel giro di pochi istanti è stato invaso da una serie di commenti di congratulazioni da parte di volti noti e fan, così come da condivisioni e tantissimi like. Ora si attendono anche le prime immagini ed emozioni vissute dalla neo mamma Cecilia Rodriguez, che in questo momento ha bisogno però di riposare. Ma sarà bello ed emozionante leggere le sue prime parole da mamma!

Anche Novella2000.it e Novella 2000 si uniscono ai numerosi auguri alla coppia e danno il benvenuto alla piccola Clara Isabel Moser.