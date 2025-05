La rivelazione di Achille Lauro sul brano del Festival di Sanremo 2025: “Volevo cambiare il brano all’ultimo, ne avevo un altro pronto ma…..”.

Il retroscena di Achille Lauro

Durante questa domenica di maggio non è arrivata solo la tenera notizia della gravidanza di Cecilia Rodriguez o i momenti di sconforto vissuti dai naufraghi de L’Isola dei Famosi. A Domenica In quest’oggi Achille Lauro è tornato a parlare del suo Festival, che gli ha regalato tanti bei ricordi e momenti da raccontare. Come quello svelato proprio da Mara Venier.

In quest’ultima edizione di Sanremo 2025, Achille Lauro ha presentato il brano “Incoscienti giovani”, ma a quanto pare la sera prima dell’annuncio ufficiale, l’artista avrebbe avuto qualche ripensamento. Talmente tanto da avere un altro brano pronto da proporre e mettere da parte la canzone poi effettivamente portata sul palco del Teatro Ariston.

L’aneddoto è balzato fuori durante la performance di Achille Lauro a Domenica In, quando a sorprenderlo è stato Carlo Conti che, entrato in studio ha stretto in un abbraccio il cantautore e Mara Venier. L’artista romano è rimasto sorpreso, ma è proprio in quel momento che ha rivelato un curioso e inedito retroscena sul suo pezzo di Sanremo 2025:

«Carlo ha salvato la canzone: la notte prima dell’annuncio gli ho scritto e gli ho detto che volevo cambiare e che avevo un’altra canzone da proporre», ha esordito. Poi ha aggiunto ancora: «Lui mi ha risposto: “Non ti azzardare”». Queste le parole dette da Achille Lauro in studio da Mara Venier.

Il conduttore e direttore artistico del Festival della Canzone Italiana ha confermato tutto: «Sapevo già che questa era un capolavoro». Probabilmente quindi Conti ha fatto leva su queste sue sensazioni, convinto che “Incoscienti giovani” sarebbe diventato il brano amatissimo che tutti cantano oggi a squarciagola. E per fortuna Achille Lauro gli ha dato retta!