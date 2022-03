Pinguino si ritira da Il Cantante Mascherato

Ieri sera è andata in onda la terza attesa puntata de Il Cantante Mascherato e non sono mancate le sorprese. L’appuntamento ha visto lo spareggio tra Pinguino e Drago. Il vincitore di questo scontro avrebbe sfidato poi Lumaca e duettato con Cristina D’Avena.

Ma c’è un ma in tutto questo. Pinguino nonostante abbia vinto al televoto contro Drago ha annunciato di ritirarsi dal gioco a causa di motivi familiari ed è stato quindi costretto a rivelare la sua identità. L’altra maschera misteriosa che abbiamo citato, invece, continua il suo percorso a Il Cantante Mascherato.

Così Pinguino ha dovuto presentarsi al pubblico di Rai 1 e svelare chi si nascondeva dietro la simpatica e tenera maschera portata in scena in queste tre puntate. A interpretare il personaggio è stato Edoardo Vianello, come aveva già ipotizzato Caterina Balivo in queste settimane. La giurata, infatti, ha avuto il giusto intuito e aveva già preventivato si trattasse di un concorrente con una lunga carriera alle spalle, in più ha aggiunto il particolare legato all’estate (pensiamo a brani come Abbronzatissima) e al freddo (canzoni come Il cucuzzolo della montagna che avrebbe interpretato in caso di sfida con Lumaca).

Purtroppo, però, come dicevamo Pinguino ha deciso di abbandonare Il Cantante Mascherato a causa di motivi familiari e per tale ragione Drago proseguirà il suo cammino nella trasmissione (anche se ora si trova nuovamente allo spareggio con Pastore maremmano). C’è da spiegare, però, che Pinguino non è stato definitivamente eliminato dal gioco.

Ci spieghiamo meglio: Edoardo Vianello è uscito dalla parte, ma la maschera tornerà in gioco e a ricoprirne il ruolo ci sarà un nuovo personaggio. Di chi si tratterà? Non ci resta che attendere una nuova puntata de Il Cantante Mascherato per scoprirlo!

Novella 2000 © riproduzione riservata.