Chi è DRAGO de Il Cantante Mascherato? Indizi e teorie

Ecco tutti gli indizi e le teorie su chi è Drago, la maschera de Il Cantante Mascherato. Qui di seguito le varie informazioni su questo curioso personaggio e il percorso all’interno del talent musicale.

Gli indizi sulla maschera di Drago

Iniziamo a vedere i primi indizi rilasciati dalla maschera Drago durante la prima puntata de Il Cantante Mascherato. Queste le parole del personaggio misterioso:

“Stare su questo palco mi fa sentire in famiglia, una famiglia che credevo di aver perduto. Spesso stavo da solo e ho trascorso molto tempo da solo, anche perché i miei genitori erano sempre impegnati per lavoro. Chi mi conosce, in realtà, mi definisce ansioso. Ma credo che quest’ansia mi serva per affrontare il mestiere che faccio. Mi porta in dinamica con molte persone, che parlano diverse lingue, in diversi luoghi”.

E ancora tra gli altri indizi Drago ha detto:

“Non mostro euforia, controllo sempre molto le mie emozioni, in realtà poi ovviamente dentro sento tutto. Questo è un modo per proteggermi, altrimenti è un gran casino. Sono fissato con quella che è la forma fisica e all’estetica. Ho praticato molti sport, poi ho seguito un’unica passione. Questa passione mi ha dato la possibilità di sentirmi invincibile. Mi sento dentro tutto e soprattutto mi sento al centro di me stesso”.



Dopo la clip di presentazione tutti si sono iniziati a domandare chi potesse essere Drago de Il Cantante Mascherato e non sono mancate le prime teorie. Andiamo a scoprire tutte le ipotesi tra il pensiero del web e dei giudici del programma.

Drago è Gilles Rocca?

Passiamo quindi alle varie ipotesi dei giudici. Dopo la prima puntata sono emersi diversi nomi: Drago de Il Cantante Mascherato è Gilles Rocca? A esserne convinta è Caterina Balivo.

La conduttrice, ora giudice del programma, ha dato la sua motivazione sul perché crede sia proprio lui il personaggio in questione. Ecco la prima teoria:

“È sicuramente un bel ragazzo, un bel portamento. Potrebbe essere uno sportivo e la sua strada magari era di diventare un campione nel nuoto. Però ascoltando meglio la clip ha detto ‘sono tornato in famiglia’, io ho pensato alla tua. Quindi questa ’s’ un po’ romana per me potrebbe essere Gilles Rocca”.

A seguire gli indizi anche i giudici Arisa e Flavio Insinna.

Le teorie: Drago è Simone Di Pasquale?

Concentriamoci ora su Arisa e Flavio Insinna, giudici de Il Cantante Mascherato.

Secondo l’artista di Controvento non è un cantante. Qualcuno dal pubblico le ha suggerito Simone Di Pasquale, ma lei non è per nulla convinta. Dunque al momento il giudizio resta ancora in bilico.

A differenza di Arisa piuttosto indecisa, Flavio Insinna, invece, ne è sicuro. Simone Di Pasquale secondo il presentatore è il concorrente che si nasconde dietro alla maschera di Drago.

Andrea Iannone è Drago?

Passiamo poi a Francesco Facchinetti.

Il conduttore ha tentato di farsi una sua idea e ha fatto anche lui un nome ben preciso. Stando alla sua teoria dietro alla maschera di Drago ci sarebbe Andrea Iannone.

Il gubbino in pelle, in base alla sua analisi, potrebbe essere un indizio importante, dato che Iannone è un centauro di professione.

Sarà davvero come dice?

Le maschere de Il Cantante Mascherato

12 è il numero totale delle maschere de Il Cantante Mascherato. Ognuna di essa ha una caratteristica differente e particolarità che ha incuriosito il pubblico.

Ecco l’elenco di tutti i protagonisti di questa edizione del talent di Rai 1:

Tra loro solo un vincitore. Chi riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria e chi si nasconde dietro ogni maschera de Il Cantante Mascherato? Nell’attesa di scoprirlo, ora che abbiamo indizi e teorie su Drago, vediamo il percorso nel programma.

Il percorso a Il Cantante Mascherato

1° puntata: Per la prima puntata de Il Cantante Mascherato Drago ha cantato in duetto con Marco Masini, sulle note di Guerriero, brano della discografia di Mengoni.

2° puntata: Durante la seconda puntata è prevista una sfida tra Drago e Pastore maremmano. Entrambi duetteranno con Morgan. Il primo interpreterà il brano “Altrove” mentre il secondo, invece, “Io che non vivo”.

