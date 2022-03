Chi è LUMACA de Il Cantante Mascherato? Indizi e teorie

Chi è la Lumaca, tra i personaggi e le maschere de Il Cantante Mascherato 2022? Tutte le teorie e gli indizi.

Gli indizi sulla maschera di Lumaca

I primi indizi su Lumaca de Il Cantante Mascherato 2022 sono arrivati da Milly Carlucci stessa:

Lumaca è una maschera è spettacolare per sua natura, anche perché è assolutamente anomala nel mondo delle nostre maschere. Osservate i dettagli: è vestita da sera, ha un frac, un cappello a cilindro, molti gioielli e Swarovski nel guscio rosso ciliegia. Dettagli importanti. Chi potrebbe esserci sotto la Lumaca? Qualcuno di molto elegante.

Nel corso della prima puntata, invece, il pubblico ha avuto la possibilità di ricevere altri indizi da parte della stessa Lumaca a Il Cantante Mascherato 2022. Sappiamo che al suo interno ci sono due personaggi celebri. Queste le frasi che potrebbe essere utili, come riportate anche dalla clip di presentazione:

Nella vita non ho mai sentito il bisogno di nascondermi. Soprattutto dietro a un maschera. sul palco ci sto con la faccia mia e rispondo direttamente di quello che faccio.

A un certo punto, una seconda voce all’interno della Lumaca de Il Cantante Mascherato 2022 esclama: “No, invece è comodo. Qui dentro si può diire tutto quello che si vuole. Diciamo che siamo tra parenti. Ci stringiamo“. Gli indizi importanti in breve:

Non ho mai sentito il bisogno di nascondermi dietro una maschera

Lumaca è un animale che si porta sempre dietro la sua casa

Avete capito chi è Lumaca de Il Cantante Mascherato grazie agli indizi? Partiamo con le teorie della giuria…

Lumaca sono i Gemelli di Guidonia?

Secondo Caterina Balivo si tratta dei Gemelli di Guidonia. Sappiamo che hanno grandi doti vocali e sono in grado di calarsi nei panni degli altri.

Dopo la semifinale di Tu si que vales e la partecipazione a Made in Sud hanno riscosso un enorme successo di pubblico a Tale e Quale Show.

Ma andiamo a vedere altre teorie su Lumaca de Il Cantante Mascherato 2022…

Lumaca sono Lino Banfi e la figlia Rosanna?

Stando alle teorie di Arisa, invece, Lumaca potrebbe contenere al suo interno Lino Banfi e la figlia Rosanna.

Si parla di un rapporto di parentale e dentro la maschera sembrano esserci due persone. Entrambi sono molto legati alla famiglia. In più, le voci sembrerebbero appartenere a un uomo e a una donna.

Chissà se avrà ragione. Ma andiamo avanti con altre teorie…

Lumaca sono i Cugini di Campagna?

Per Flavio Insinna, invece, si tratta dei Cugini di Campagna.

Celebri e conosciuti in tutto il mondo, i cantanti hanno uno stretto legame.

Si sa che spesso usano il falsetto nelle loro performance. Quindi la voce acuta che si sente nel video citato poc’anzi potrebbe appartenere a uno di loro mentre parla, modificando l’impostazione come quando cantano.

Staremo a vedere. Ecco, infine, l’ultima delle teorie sulla Lumaca de Il Cantante Mascherato 2022…

Lumaca sono Eros Ramazzotti e la figlia Aurora?

Francesco Facchinetti, in ultimo, pensa che dietro alla maschera ci siano Eros e Aurora Ramazzotti.

Si parla, infatti, di famiglia negli indizi. Ma anche di protezione e di accudimento. Un rapporto, quindi, che fa pensare a quello tra un padre e una figlia.

Ecco, ora, ciò che c’è da sapere sulle maschere della nuova edizione…

Le maschere de Il Cantante Mascherato 2022

Andiamo a scoprire le mascherede Il Cantante Mascherato 2022. Tutti i concorrenti e i personaggi dell’edizione, oltre a Lumaca:

La terza edizione de Il Cantante Mascherato è cominciata l’11 febbraio 2022 e tra i personaggi abbiamo visto anche Lumaca. Per il momento, come abbiamo visto, abbiamo soltanto degli indizi per cercare di capire la sua identità. Le teorie sono tante.

Il percorso di Lumaca ne Il Cantante Mascherato 2022

Il percorso di Lumaca a Il cantante Mascherato 2022 ha inizio l’11 febbraio 2022. Chiunque si sta nascondendo dietro la maschera ha cantato “Mille” insieme alla gentile partecipazione di Orietta Berti.

Il personaggio è riuscito a salvarsi e a passare alla puntata successiva. Vedremo come se la caverà in futuro.

Seconda puntata: Lumaca ha portato a casa l’esibizione con Paolo Belli sulle note di La prima cosa bella. A sfidare la maschera è Pinguino con Ladri di biciclette.

Terza puntata: In terza puntata è previsto il duetto tra Lumaca con Cristina D’Avena. Il brano scelto è Ciao ciao. Chi vince tra Pinguino o Drago ha modo di sfidarsi con lei.

Novella 2000 © riproduzione riservata.