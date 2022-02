Chi è PINGUINO de Il Cantante Mascherato? Indizi e teorie

Scopriamo attraverso gli indizi e le teorie quale personaggio famoso potrebbe nascondersi sotto la maschera del Pinguino del programma Il Cantante Mascherato.

Uno dei protagonisti de Il Cantante Mascherato 2022 è Pinguino. Ma chi è che si nasconde dietro la maschera? Nel suo video di presentazione, il concorrente ha dato degli indizi sulla sua identità. Queste le sue dichiarazioni:

È la prima volta che indosso una maschera, nemmeno da bambino l’ho mai messa. Per un timido come me, per entrare in scena vestito da Pinguino sarà un modo per essere più disinvolto. Perché, se divento rosso sotto questa maschera, non se ne accorge nessuno. Anche se ho tanti anni di carriera alle spalle, ogni volta che devo esibirmi mi trovo sempre nello stato emotivo che mi fa sentire un imbranato. Poi però, dopo alcuni minuti, mi sciolgo. Ma all’inizio provo sempre un imbarazzo… Ho scelto di essere Pinguino perché i pinguini hanno un aspetto coccolone che a volte sento di avere anch’io. Quindi la tenerezza che fa a me un pinguino, spero che possa trasmetterla al pubblico. Nella mia vita privata sono sempre stato legato al freddo. Mentre nella mia carriera ho più legami con il caldo, con l’estate. Il mio Pinguino sarà un personaggio allegro, come me. Non comico, ironico. Si dice che il pinguino sia un esempio di monogamia, in questo siamo molto diversi. C’è da dire che lui, rispetto a me, spenderà un po’ meno in assegni famigliari.