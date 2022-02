Chi è PASTORE MAREMMANO de Il Cantante Mascherato? Indizi e teorie

Tra le maschere della terza edizione de Il Cantante Mascherato (sempre su Rai 1) troviamo anche Pastore maremmano. Ma chi si nasconde dietro questo personaggio? Ecco gli indizi e le teorie spuntate fuori. Di seguito anche tutti i protagonisti del programma e il percorso dal nostro indiziato speciale.

Gli indizi sulla maschera di Pastore maremmano

Partiamo dagli indizi emersi dalla clip di presentazione di Pastore maremmano. La maschera, infatti, ha dato alcuni importanti riferimenti sul suo carattere e su chi è nella vita di tutti i giorni:

“Amo svegliarmi un minuto prima dell’alba perché ogni giorno che nasce è un regalo di Dio e della natura. Io vivo immerso nella natura. Ho scelto questa maschera perché mi somiglia, perché io amo il silenzio. Non ho mai abbandonato il mio gregge e, se l’ho fatto, con tanto dolore e con il coraggio di non guardarmi mai indietro”.

E ancora a proposito di questo Pastore maremmano a Il Cantante Mascherato ha raccontato:

“Nella mia vita ho fatto tanti lavori per aiutare la mia famiglia perché eravamo poveri, molto molto poveri. La mia infanzia è stata bellissima perché mamma non ci ha mai fatto sentire inferiori”.

Poi ha elencato tutti i consigli dati da sua madre, che ha custodito nel cuore e fatto suoi. E ancora: “Ho pagato molto la mia libertà, mi è costata la solitudine forzata. È dolorosa, però mi ha insegnato tanto a riflettere e diventare chi sono”.

Questi dunque i primi indizi su Pastore maremmano, maschera di questa stagione de Il Cantante Mascherato.

Pastore maremmano è Riccardo Fogli?

Dopo la presentazione della prima puntata in tanti telespettatori sul web credono che Pastore maremmano sia Riccardo Fogli.

Alcuni ne sono estremamente convinti a seguito del suo racconto e in molti hanno notato un particolare che non è passato inosservato: l’accento toscano.

Riccardo Fogli, infatti, è di Pontedera (provincia di Pisa) e sebbene la sua voce nel video sia giustamente modificata per non farlo riconoscere, si percepisce comunque la cadenza.

Sarà davvero lui? Vediamo cosa dicono le teorie della giuria…

Le teorie degli investigatori de Il Cantante Mascherato

Non mancano poi, ovviamente, anche le teorie degli investigatori de Il Cantante Mascherato. La giuria formata da Caterina Balivo, Arisa, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti hanno dato il loro giudizio.

Tutti e quattro i giurati, all’unanimità, hanno fatto anche loro il nome di Riccardo Fogli.

Le maschere de Il Cantante Mascherato

In totale sono 12 le maschere di questa edizione de Il Cantante Mascherato. Ecco chi sono tutti i protagonisti che fanno compagnia a Pastore maremmano.

L’elenco completo in ordine alfabetico:

Aquila

Camaleonte

Cavalluccio marino

Drago

Gallina ( Marina Fiordaliso ) – ELIMINATA

( ) – ELIMINATA Lumaca

Medusa

Pastore maremmano

Pesce rosso

Pinguino

SoleLuna

Volpe

Di puntata in puntata scopriremo chi si nasconde dietro ogni maschera. Ora che abbiamo scoperto indizi e teorie, ecco il percorso di Pastore maremmano a Il Cantante Mascherato.

Il percorso di Pastore maremmano a Il Cantante Mascherato

Qual è stato il percorso di Pastore maremmano a Il Cantante Mascherato? Di seguito tutti i dettagli.

1° puntata: nel corso della prima puntata de Il Cantante Mascherato Il Pastore maremmano ha avuto modo di esibirsi sulle note di ‘Mi manchi’, in duetto con Fausto Leali.

2° puntata: Durante la seconda puntata Pastore maremmano si sfida contro la maschera Drago. La canzone scelta è “Io che non vivo” e sarà in duetto con Morgan. Per Drago, invece, il pezzo assegnato è “Altrove”.

