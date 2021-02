1 Il cantante mascherato: ecco chi è Gatto

Come ogni venerdì ieri sera, su Rai 1, è andata in onda un’altra bella puntata de Il cantante mascherato. Anche ieri sera abbiamo avuto il piacere di fare conoscenza finalmente di un altro personaggio che in queste settimane ha preso le sembianze de il Gatto. Si tratta infatti di un famosissimo attore, molto amato dal pubblico.

Arrivato alla fase di smascheramento i giudici, così come il pubblico, si sono trovati davanti a Sergio Assisi. Di recente in TV l’abbiamo visto a L’Allieva 3, fiction di casa Rai, per poi decidere di buttarsi in una nuova ed impegnativa avventura come quella de Il cantante mascherato, in cui ha dovuto mostrare tutte le sue abilità canore e interpretative, non che ci fosse bisogno, dato il grande talento. I giudici sono parsi davvero molto felici di vederlo e scoprire si trattasse di lui.

Vi aspettavate che fosse questa l'identità di GATTO🐱?

Qui lo smascheramento e la reazione dei giudici 👉🏼 https://t.co/stQkopCKV4#IlCantanteMascherato pic.twitter.com/Jv2g2gso05 — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) February 19, 2021

Al momento quindi dopo il ritiro de il ritiro de Baby Alieno (che poi è tornato in gara ma nuovamente eliminato) e la Pecorella (ovvero Alessandra Mussolini), la scorsa settimana abbiamo scoperto chi si nascondeva dietro le maschere della Tigre Azzurra (Platinette) e della Giraffa (Katia Ricciarelli). Ieri sera, invece, è stato il turno del Gatto.

E voi avevate capito che dietro il Gatto si nascondesse proprio Sergio Assisi? Non ci resta che attendere la prossima puntata de Il cantante mascherato per capire cosa succederà e conoscere i volti noti che hanno voluto fare questa esperienza. Il vincitore sarà solo uno! Stay tuned!