Dalla schiena alla silhouette, al benessere, la chiropratica di Joseph Luraschi conquista anche I vip. Un alleato sorprendente contro allergie, posture sbagliate e stress da remise en forme.

La chiropratica di Joseph Luraschi

Chi avrebbe mai detto che la risposta a mille fastidi, dal mal di schiena alle insidie delle allergie primaverili, fino alla preparazione per la silhouette estiva, potesse passare per “aggiustamenti” mirati? La chiropratica, spesso relegata al ruolo di rimedio per “ossa rotte”, svela un potenziale sorprendente come approccio preventivo a tutto tondo.

Esiste un “guru” capace di orchestrare questo benessere con risultati a dir poco “WOW”: Joseph Luraschi. Il cui tocco magico ha conquistato anche le star più esigenti. Quando la primavera sboccia, portando desiderio di leggerezza e di attività all’aria aperta, per molti si riacutizza un fastidioso compagno: l’allergia stagionale. Starnuti, congestione nasale, occhi che lacrimano… un freno al benessere. Esiste un approccio integrato, capace di agire in sinergia con le terapie tradizionali, per attenuare questi disagi.

La risposta arriva appunto dalla chiropratica, disciplina che sempre più persone stanno scoprendo come prezioso alleato per la salute a 360 gradi. A farla scoprire a tanti Vip, da Fedez a Chiara Ferragni, a star internazionali come Alanis Morissette e Carlos Santana, è stato proprio il dottor Luraschi, professionista milanese di fama internazionale. «La chiropratica non cura direttamente le allergie. Ma può aiutare a migliorare la funzione del sistema nervoso, che svolge un ruolo cruciale nella regolazione del sistema immunitario», precisa Luraschi.

«Attraverso manipolazioni specifiche, può ridurre le interferenze nervose, ottimizzando la comunicazione tra il cervello e il resto del corpo. Questo può contribuire a modulare la risposta immunitaria, riducendo la frequenza e l’intensità delle reazioni allergiche».

Un approccio complementare per migliorare la vita di chi soffre di allergie. «È importante sottolineare che la chiropratica non sostituisce i trattamenti medici convenzionali per le allergie. – ribadisce Luraschi – Ma rappresenta un supporto per migliorare la qualità della vita dei pazienti allergici, riducendo la dipendenza dai farmaci e promuovendo un benessere generale». E per chi, ad esempio, patisce la rinite allergica, con la conseguente difficoltà a respirare, la chiropratica può fare la differenza. «Mettendo in asse la colonna vertebrale con la chiropratica si velocizzano i tempi di reazione. Migliorando la pressione sanguigna, riuscendo a decongestionare quasi immediatamente il paziente».

L’attività di Joseph Luraschi non si ferma qui. Con l’avvicinarsi dell’estate, molte persone desiderano rimettersi in forma, spesso intensificando l’attività fisica. Ed è in questa fase che la chiropratica può rivelarsi un’alleata preziosa. «Spesso, dolori e infortuni durante l’attività fisica sono causati da squilibri posturali o da una scorretta meccanica del corpo», spiega l’esperto, «attraverso una valutazione chiropratica, è possibile individuare queste problematiche e correggerle, preparando il corpo a sostenere lo sforzo dell’allenamento e riducendo il rischio di infortuni».

Per chi desidera approfondire i benefici della chiropratica e scoprire i segreti per una vita sana ed equilibrata, Joseph Luraschi ha scritto Effetto Wow, pubblicato da Mondadori Electa. Un libro che, come suggerisce il titolo, svela il “wow effect” della chiropratica, quella sensazione di benessere ed energia che si prova quando il corpo ritrova il suo naturale equilibrio. Un testo che si propone come un vademecum della chiropratica, accessibile a tutti, ricco di consigli pratici.