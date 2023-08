NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Agosto 2023

Miriam Leone sta per diventare madre

In queste ore è arrivata una lieta notizia che sta già facendo discutere il web. Nel corso di una lunga intervista per Vanity Fair Italia, Miriam Leone ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio, concepito dall’amore con Paolo Carullo. L’attrice ha così raccontato di essere in dolce attesa da alcune foto che le avevano scattato, e in merito ha affermato: “Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo”.

Come qualcuno ricorderà, solo pochi anni fa Miriam Leone era finita al centro della polemica per aver affermato di non vedere figli nel suo futuro. Adesso, sempre a Vanity Fair, l’attrice dichiara:

“Cosa mi ha fatto cambiare idea sulla maternità? Semplicemente la vita, le cose che accadono. Noi siamo un fiume che non passa mai due volte nello stesso punto. Forse essere più in pace con la mia femminilità mi ha aiutata. Forse aver cambiato il mio modo di lottare anche. Per tutta la vita ho lottato per la mia indipendenza e per raggiungerla ho dovuto usare la mia energia femminile, ma anche quella maschile. Poi, quando ho cambiato questo approccio, quando sono stata più in pace con me stessa, ho apprezzato di più il mio essere donna”.

E ancora Miriam Leone aggiunge: “Oggi mi sento una nuova me. E, in quest’inizio di gestazione, sto nascendo anche io. Sono contenta di avere l’opportunità di conoscere questa nuova Miriam, ma continuo a pensare che non sia il compimento di una vita. Sono davvero felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso”.

Infine, parlando del momento in cui ha scoperto di essere incinta, Miriam rivela: “Quando ho fatto il test di gravidanza a cosa ho pensato? Immediatamente a mia madre. Si è attivata una specie di riconnessione con la linea femminile fino alla preistoria”.