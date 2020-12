Chi è Luna Scognamiglio de Il Collegio 5? Età e Instagram

Tutte le informazioni e curiosità su Luna Scognamiglio, allieva de Il Collegio 5: l’età, la vita privata, il percorso nel docu-reality e dove seguirla su Instagram e i social.

Chi è Luna Scognamiglio

Nome e Cognome: Luna Lucrezia Scognamiglio

Data di nascita: È del 2003

Luogo di Nascita: Castellammare di Stabia

Età: 17 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studentessa e cantante

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @luna_l__s

Luna Scognamiglio età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Luna Scognamiglio de Il Collegio 5 attraverso la sua biografia e le curiosità. Le informazioni che abbiamo sull’allieva, così come per tutti gli altri studenti del programma, non sono tantissime.

Siamo a conoscenza del fatto che il suo nome completo è Luna Lucrezia Scognamiglio e la sua età è di 17 anni, quindi è nata nel 2003. Nata a Castellammare di Stabia, vive a Vietri sul Mare che si trova in provincia di Salerno. Per quanto riguarda, invece, altezza e peso non sono informazioni al momento disponibili. Quella de Il Collegio non è la sua prima esperienza televisiva, infatti in passato al programma di Paolo Bonolis Avanti un altro.

Abbiamo, invece delle informazioni in più riguardo la sua vita privata, il rapporto con la famiglia e le sue passioni, grazie alle sue dichiarazioni nel video di presentazione al programma.

Ecco allora le curiosità che la riguardano…

Vita privata

Parliamo un po’ della vita privata di Luna Scognamiglio, specialmente per quanto riguarda il suo carattere e le sue passioni.

Si definisce una persona solare, socievole, ma anche molto permalosa e testarda. La madre, invece, riferisce che sua figlia è sincera, molto diretta e vivace proprio come lei. A scuola si scontra spesso con i professori e ad alcuni risponde anche a tono, perché, come lei stessa dice, “nessuno riesce a tenermi testa”.

Il grande sogno di Luna è quello di diventare una pop star. Infatti il canto è tutta la sua vita, tra l’altro ha una voce incredibile. Inoltre suona il pianoforte. Parlando proprio del canto, ha un luogo personale che definisce magico, un panora sul mare dove lei di solito si siede con un quaderno e, facendosi ispirare, scrive testi di canzoni.

Dalla chioma riccioluta, come quella di un leone, Luna Scognamiglio è legatissima ai suoi capelli, sono tutta la sua vita, la rappresentano totalmente. Quindi non si toccano e non ha intenzione di farseli tagliare.

Andiamo a vedere ora, invece, dove e se è possibile seguire Luna su Instagram e social…

Dove seguire Luna Scognamiglio: Instagram e social

Adesso che abbiamo conosciuto meglio chi è Luna Scognamiglio, è possibile seguirla sui social? Ovviamente sì e dell’allieva de Il Collegio 5 abbiamo trovato vari account.

Prima di tutto c’è il suo profilo Instagram che conta quasi 15 mila follower. Qui troviamo tantissimi suoi scatti in cui mette soprattutto in risalto la sua chioma. Inoltre ci sono anche video di esibizioni.

La Scognamiglio, inoltre, ha, come molti suoi coetanei, un profilo Tik Tok con un grandissimo seguito, ben quasi 37 mila follower. Il profilo contiene tantissimo video e per lei è anche un modo per esibirsi e dimostrare le sue capacità.

Facendo alcune ricerche abbiamo trovato anche il suo profilo Facebook, ma non possiamo ricavere ulteriori informazioni. Infatti sono pubbliche solo alcune foto e video in cui canta e suona. Tutti risalenti fino al 2019.

Luna Scognamiglio a Il Collegio 5

Per il 2020 tra gli studenti partecipanti a Il Collegio 5 troviamo Luna Scognamiglio. Sicuramente il suo carattere regalerà al pubblico situazioni interessanti all’interno del programma. Inoltre la sua volontà di non tagliarsi assolutamente i capelli sarà subito messa a dura prova.

Questo è quello che ha raccontato nel video di presentazione, che è presente sul sito di RaiPlay, sul suo carattere, le sue passioni e il suo modo di essere:

Sono Luna, ho 17 anni, canto la mia vita e un giorno diventerò una pop star. Sono una persona solare, socievole, molto permalosa e testarda…molto testarda.

Poi c’è stata l’affermazione sui suoi capelli che saranno subito “in pericolo” una volta entrata nel collegio, visto che lì spesso, quelli molto lunghi vengono tagliati.

I miei capelli non si toccano, assolutamente. Senza di loro non sarei io. Al collegio non li taglierò.

Ci riuscirà? Ma conosciamo anche chi sono tutti gli altri protagonisti dell’edizione numero 5 de Il Collegio.

Gli alunni de Il Collegio 5

I casting per i nuovi protagonisti de Il Collegio 5 si sono svolti a giugno 2020 e adesso abbiamo tutti i nomi ufficiali di chi parteciperà a questa nuova edizione del docu-reality. Ci teniamo inoltre a precisare che tutto avviene nel rispetto delle norme anti Covid-19.

In totale sono 21 i collegiali che formano la classe del 1992. La location in questa edizione è diversa rispetto agli scorsi anni e si sposta presso il Convitto Regina Margherita di Anagni (Frosinone).

Ecco tutti i loro nomi che insieme a Luna Scognamiglio faranno parte della classe de Il Collegio 5:

Ecco i nomi degli altri allievi del programma:

Parlando invece dei professori, per questa edizione sono stati confermati vari docenti, tra cui il professor Andrea Maggi e la professoressa Maria Rosa Petolicchio, già conosciuti molto bene in tutti questi anni. Tra le novità dell’edizione 2020 troviamo l’introduzione del bidello (dalla seconda puntata) e di alcune materie scolastiche, come ad esempio educazione sessuale e informatica.

Ma le curiosità de Il Collegio 5 non finiscono qui. Infatti l’insegnante Valentina Gottlieb passa di ruolo. Così, dopo aver insegnato aerobica nella quarta edizione del docu-reality, in questa quinta edizione si occupa di educazione fisica.

Confermato ancora una volta Giancarlo Magalli come narratore delle vicende all’interno del collegio. Infine ritroviamo anche il preside, il professor Paolo Bosisio. Per concludere vediamo insieme il percorso di Luna Scognamiglio a Il Collegio 5.

Il percorso di Luna Scognamiglio

Il 27 ottobre 2020 prende il via su Rai 2 il percorso di Luna Scognamiglio a Il Collegio 5.

Al momento non sappiamo come si è evoluta l’avventura di Luna nel docu-reality. Dunque non ci resta che seguire con attenzione le puntate del programma in onda tutti i martedì in prima serata.

Riassunto puntate

Luna dopo le varie prove di ammissione è riuscita ad ottenere il suo posto all’interno de Il Collegio.

Il momento del taglio dei capelli è stato traumatico per Luna, che vanta una folta chioma. Per far si che li tagliasse è stato necessario l’intervento del preside Bosisio. Quest’ultimo l’ha graziata con una leggera ‘spuntatina ai capelli’.

A differenza di altri concorrenti che hanno rischiato grosso per la loro negligenza, Luna è riuscita invece a mantenere il suo posto all’interno de Il Collegio.

Novella 2000 © riproduzione riservata.