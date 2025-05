Ospite a La Volta Buona, Amanda Lecciso ha parlato per la prima volta di Iago Garcia: come vanno le cose tra loro

Ospite a La Volta Buona, Amanda Lecciso ha parlato per la prima volta di Iago Garcia, con cui ha iniziato una conoscenza dopo la fine del Grande Fratello. Ecco le sue dichiarazioni e come proseguono le cose tra loro.

Parla Amanda Lecciso

Nella casa del Grande Fratello Amanda Lecciso ha fatto la conoscenza di Iago Garcia. Proprio all’interno del reality show di Canale 5 così i due hanno avuto di avvicinarsi e tra loro è nata una bella e inaspettata amicizia. Dopo la fine del programma però è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti a bocca aperta. La sorella di Loredana Lecciso e l’attore spagnolo hanno infatti dato il via a una conoscenza e in queste settimane sono stati beccati diverse volte insieme. Solo di recente l’ex gieffina ha confermato la frequentazione, con grande gioia di tutti i fan. Ma non è finita qui.

Proprio oggi Amanda Lecciso è stata ospite a La Volta Buona e nel salotto televisivo di Caterina Balivo ha parlato per la prima volta della conoscenza con Iago Garcia. A quel punto l’ex protagonista del Grande Fratello ha raccontato come stanno procedendo le cose con l’attore spagnolo e in merito ha dichiarato:

“Come va con Iago? È nata una bella amicizia in un contesto insolito e adesso ci stiamo conoscendo. Vedremo. Se mi piace? A chi è che non piace Iago Garcia. È una bella persona, al di là dell’estetica. Quello che mi ha colpito sono state altre cose. Chi lo conosce sa bene com’è il suo carattere”.

Sembrerebbe dunque che a oggi tutto stia andando a gonfie vele tra Amanda Lecciso e Iago Garcia. Attualmente i due ex concorrenti del Grande Fratello stanno avendo modo di conoscersi a fondo e pare che la frequentazione stia procedendo senza intoppi. A questa splendida coppia dunque facciamo i nostri più sinceri auguri.