Kate Middleton non è nota in tutto il mondo solo per essere la Principessa del Galles e futura regina del Regno Unito, ma anche per il suo stile, sempre impeccabile, che incanta intere generazioni. Kate è un vero e proprio modello per milioni di donne, che prendono spunto dai suoi outfit e dai suoi look. Qualche mese fa la bella Kate ha sfoggiato un paio di mocassini marroni che subito diventati tendenza e sono perfetti da indossare in questa primavera 2026.

I mocassini di Kate Middleton sono il trend su cui investire questa primavera 2026

Siamo sinceri, la primavera è forse la stagione più complicata in fatto di abbigliamento, in poche parole non si sa mai cosa indossare, un minuto fa caldo, un minuto dopo fa freddo, prima c’è il sole, poi piove: insomma, pensare a cosa mettere è una vera sfida! In nostro soccorso arriva lei, Kate Middleton, che in occasione della Children’s Mental Health Week, nel febbraio scorso, ha fatto visita a una scuola a Londra, sfoggiando un paio di mocassini marroni diventati subito tendenza. E non è finita qui, perché questi mocassini risultano essere la calzatura perfetta proprio per la primavera!

I mocassini di Kate Middleton: ecco perché sono un investimento da fare

Elegante, versatile e intramontabile. Questi tre aggettivi descrivono perfettamente quello che rappresentano i mocassini, una delle calzature più iconiche in assoluto, che se un tempo erano prettamente maschili, da anni sono entrate a far parte del guardaroba femminile. Un tipo di scarpa amatissima dalla moglie del principe William che, come visto, l’ha indossata durante una visita a una scuola a Londra. Kate Middleton ha indossato il modello Nya Penny Loafers di Boden, brand britannico dallo stile preppy. Si tratta di una scarpa pratica, confortevole e chic, perfetta anche da indossare ogni giorno. Ma non è finita qui, in quanto il prezzo di questi mocassini non è per nulla proibitivo, siamo infatti sulle 120 sterline (circa 138 euro). Ma credetemi, sono un vero e proprio investimento e un salva look!

I mocassini di Kate Middleton: come abbinarli al meglio

Vi siete innamorate dei mocassini marroni indossati da Kate Middleton? Come abbiamo visto hanno anche un prezzo accessibile e rappresentano senza se e senza ma un investimento sicuro per aggiornare il proprio guardaroba (e poi sono la tendenza della primavera 2026!) Ma, come si indossano? Kate Middleton ha abbinato i mocassini Nya Penny Loafers di Boden, per un look super raffinato, a un blazer marrone cioccolato firmato Petar Petrov, a un paio di pantaloni a sigaretta moka e a una camicia azzurra classica. Il risultato? Beh, la foto qui sotto parla da sola!

I mocassini marroni sono perfetti anche per un look più casual, in quanto si sposano perfettamente con un paio di jeans in denim blu o con una gonna dal taglio corto e calzino in vista.