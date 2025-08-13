A fine agosto, si accende il Festival delle Crociere a Orbetello, nel cuore della maremma, con quattro serate gratuite tra musica, spettacolo e grandi ospiti

Si festeggia al Festival delle Crociere a Orbetello

L’estate maremmana si accende con uno degli eventi più attesi della stagione: il Festival delle Crociere, in programma dal 28 al 31 agosto 2025. Quattro serate completamente gratuite dedicate alla musica dal vivo, allo spettacolo e all’intrattenimento di qualità. Serate che animeranno il suggestivo piazzale Lungolago Marinai d’Italia, proprio di fronte al celebre Mulino Spagnolo, simbolo iconico della laguna orbetellana.

A firmare l’organizzazione di questo appuntamento saranno l’Amministrazione comunale e Lux Events Italia, l’agenzia grossetana fondata nel 2021 da Klaudjo Viska. Azienda che in pochi anni ha saputo imporsi come una delle realtà più solide nel panorama degli eventi della Maremma e non solo. In sinergia con il Comune di Orbetello, l’agenzia porterà in scena un cartellone artistico pensato per coinvolgere un pubblico ampio. Con l’obiettivo di creare un’esperienza immersiva che coniughi spettacolo e valorizzazione del territorio.

Decisivo, infatti, è stato il ruolo dell’Amministrazione – nelle persone del sindaco Andrea Casamenti e dell’assessore Maddalena Ottali – che ha scelto, ancora una volta, di puntare su una manifestazione capace di attrarre visitatori da tutta la Toscana e non solo.

Il programma artistico del Festival delle Crociere 2025 si annuncia ricco e coinvolgente. Ad aprire le danze, il 28 agosto, sarà un doppio live di grande impatto con Nesli, cantautore amatissimo per la sua vena introspettiva e poetica. Poi Petit, giovane talento del panorama musicale italiano. Il 29 agosto, spazio all’irriverenza e all’ironia tagliente di Paolo Noise, voce del programma radiofonico cult Lo Zoo di 105. Promette una serata all’insegna del divertimento più autentico con un dj set da non perdere. Il 30 agosto sarà il momento dell’energia con il live dei Gemelli Diversi, che farà cantare e ballare intere generazioni sulle note dei loro successi indimenticabili. Infine, la serata conclusiva del 31 agosto sarà dedicata alla moda, alla bellezza e allo spettacolo con il concorso Miss Blu Mare, uno degli appuntamenti più seguiti e amati nel panorama nazionale, che porterà in passerella modelle da tutta Italia.

Ogni serata sarà accompagnata da un allestimento scenografico curato nei dettagli, luci, musica e animazione per trasformare l’area antistante la laguna in un vero palcoscenico a cielo aperto. L’intera manifestazione è pensata come un evento inclusivo e accessibile, con aree food & drink, punti informativi e spazi dedicati alle famiglie.

La scelta di Orbetello come location dell’iniziativa non è casuale: la città lagunare, con il suo fascino unico, la sua storia millenaria e la sua posizione strategica nel cuore della Maremma Toscana, rappresenta un luogo ideale per ospitare eventi di richiamo nazionale.

Un’occasione imperdibile, dunque, per vivere quattro serate di emozioni in riva alla laguna, tra musica, spettacolo e tanta bellezza.