Il mondo del giornalismo piange Matilde Amorosi, collega stimata, scrittrice appassionata, donna perbene. Giornalista e autrice, nel corso di una lunga carriera ha collaborato con alcuni dei più importanti rotocalchi italiani tra cui Gente e Oggi. Amava definirsi una “totologa”, con quell’ironia gentile che l’ha sempre contraddistinta, per il lavoro intenso, attento e appassionato dedicato alla figura di Totò.

In collaborazione con Liliana de Curtis, figlia del principe della risata, ha firmato libri diventati un riferimento per appassionati, tra cui Ogni limite ha una pazienza e Totò, mio padre, capaci di raccontare l’uomo oltre la maschera.

Il ricordo affettuoso di colleghi e redazioni

Collega preziosa, Matilde Amorosi era una persona perbene nel senso più autentico del termine. Tutti, nel mondo del giornalismo, la ricordano con grande affetto, per la professionalità, la gentilezza e quel modo d’altri tempi di vivere il mestiere con serietà e cuore.

Roberto Alessi e la redazione di Novella 2000, Visto e Novella2000.it stringono ai familiari e a chi le ha voluto bene.

