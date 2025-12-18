Non solo gli eventi negli ippodromi: Emma Marrone ha infatti annunciato il suo nuovo tour. Ecco tutte le date.

Il nuovo tour di Emma Marrone

Nuove sorprese per i fan di Emma Marrone. Solo poche settimane fa la celebre artista salentina ha rilasciato il suo nuovo singolo, Brutta Storia, che sta ottenendo un ottimo successo. Il brano anticipa il prossimo album di inediti della cantante, che verrà rilasciato nei corso del 2026. Contemporaneamente l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha annunciato due concerti evento, che promettono di restare nella storia. Per la prima volta nella sua carriera infatti Emma si esibirà negli ippodromi di Milano e Roma e i biglietti per questi live stanno già andando a ruba.

Nel mentre in questi giorni a tornare in cima alla classifiche è stato un vecchio pezzo della Marrone, L’amore non mi basta. Grazie ai social la canzone è diventata virale e si sta facendo spazio anche tra la nuova generazione. Oggi, come se non bastasse, è arrivato un nuovo regalo per il pubblico.

Con un post sui social, Emma Marrone ha infatti annunciato il suo nuovo tour. Oltre agli eventi negli ippodromi di Milano e Roma, l’artista in estate partirà per una lunga tournée che la porterà in giro nelle principali location all’aperto del nostro paese. Tante le date previste, da Brescia a Riccione, passando per Genova, Palermo, Pescara, Catania e tante altre. I biglietti saranno disponibili da venerdì 19 dicembre alle ore 14:00.

Grande attesa dunque per il nuovo tour di Emma, che di certo non deluderà le aspettative. Ma come ancora ci stupirà la Marrone nei prossimi mesi? Non resta che attendere per scoprirlo.

