L’amatissimo conduttore Rai ci conduce in un’avventura straordinaria tra borghi e antichi misteri italiani nel suo nuovo libro dedicato alla memoria storica

Il prossimo martedì 17 marzo, alle ore 18, la Mondadori Duomo di Milano ospiterà il debutto milanese del nuovo lavoro letterario di Beppe Convertini, intitolato Il Paese delle tradizioni e curato da Rai Libri. All’appuntamento in Piazza del Duomo prenderanno parte, in un dialogo con l’autore, personalità del calibro di Emanuela Folliero, Edoardo Raspelli e Antonino La Spina. Al termine del confronto, il pubblico potrà partecipare al consueto firmacopie con il conduttore televisivo. Il libro, composto da 240 pagine, è già reperibile sia nelle librerie fisiche che nelle piattaforme digitali al costo di 19,00 euro.

Un viaggio tra i tesori e i riti autentici dell’Italia

L’opera letteraria si configura come un’esplorazione profonda dell’Italia più vera, guidando chi legge tra piazze storiche, celebrazioni popolari, artigianato locale e sapori culinari. Il Paese delle tradizioni mette in luce i piccoli borghi e quei mestieri antichi custoditi con dedizione, raccontando le comunità che mantengono vivi i propri simboli identitari. Nel testo trovano spazio le processioni con le macchine a spalla, riconosciute come patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO, ma anche le usanze del Carnevale di Romeno in Val di Non e la suggestiva ‘ndocciata di Agnone situata in Molise. Come sottolineato nel volume, Beppe Convertini ascolta, osserva, raccoglie e restituisce un affresco vivo del Paese che resiste, avvalendosi del contributo di Antonino La Spina, presidente dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia.

Il percorso professionale di Beppe Convertini

L’autore, nato a Martina Franca il 20 luglio 1971, vanta una solida carriera come attore, autore e conduttore sia in radio che in televisione. Il suo legame con Rai 1 è testimoniato dalla guida di numerosi format di successo, tra i quali figurano La vita in diretta Estate, Linea Verde, Azzurro – Storie di mare, Evoluzione terra e Uno Weekend. Attualmente, Beppe Convertini è impegnato alla conduzione di Uno Mattina in Famiglia durante il fine settimana ed è uno dei volti principali di Ballando con le stelle. Per la casa editrice Rai Libri ha precedentemente firmato i titoli Paesi miei e Il Paese azzurro, arricchendo ora la sua bibliografia con questa nuova raccolta di testimonianze e fotografie originali dedicate alla memoria storica del territorio italiano.