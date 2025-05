Fresco di vittoria ad Amici 24, il ballerino Daniele Doria ha fatto il suo ritorno sui social con un toccante e sentito messaggio: “Se è un sogno non svegliatemi”.

Amici 24, le parole di Daniele dopo la vittoria

Sono bastate poche parole, semplici ma piene di emozione, per far comprendere a tutti quanto stia vivendo un momento unico. Daniele Doria, fresco vincitore di Amici 24, ha affidato ai social network il suo primo pensiero pubblico dopo il trionfo nella scuola più seguita e ambita d’Italia e il ritorno a casa.

“Se questo è un sogno non svegliatemi. Faccio ancora fatica a realizzare tutto ciò”, ha scritto il ballerino di Amici 24 sul suo profilo Instagram, lasciando trapelare incredulità, gratitudine e commozione. Un messaggio che non è sfuggito e ha fatto subito il giro del web, raccogliendo migliaia di like, commenti e condivisioni da parte di fan, ex allievi e addetti ai lavori.

Daniele Doria ha voluto ringraziare tutti, senza dimenticare nessuno: dai compagni e i professionisti della scuola, alla sua famiglia, e soprattutto le sue “due mamme”, Annalisa e Angela, citate con affetto e riconoscenza. “Grazie a tutti voi per il supporto… grazie alla mia famiglia per non avermi lasciato mai”, ha scritto l’allievo di Amici 24, lasciando intuire quanto il suo percorso sia stato anche umano, prima ancora che artistico.

Tra i tanti ringraziamenti, uno in particolare ha colpito i fan: quello rivolto all’ideatrice del talent e conduttrice Maria De Filippi. “Grazie Maria per avermi dato questa opportunità, ti voglio bene”, ha scritto Daniele, suggellando un rapporto nato tra lacrime, sacrifici e momenti di crescita personale e non solo.

Un messaggio che non solo chiude simbolicamente il percorso ad Amici 24, ma apre le porte a una nuova fase: “Spero sia solo l’inizio di tante cose”, ha concluso Daniele.

Il pubblico, nel frattempo, sembra già pronto a seguirlo ovunque andrà. E chissà quante altre sorprese attenderanno il ballerino dopo la vittoria di Amici 24.