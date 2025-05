Daniele Doria dopo aver vinto Amici 24 ha fatto ritorno a casa. Qui è stato accolto da un vero e proprio bagno di folla. Il ballerino molto emozionato per tutto questo affetto e supporto da parte della sua gente, ha ringraziato per essergli stato accanto lungo questo splendido percorso.

Il ritorno di Daniele dopo la vittoria ad Amici 24

Il sogno di Daniele è finalmente diventato realtà! Il ballerino, allievo di Alessandra Celentano, ha vinto questa edizione di Amici 24 e l’ha fatto prima trionfando nella sua categoria, battendo la concorrenza di due talentuosi colleghi come Francesco e Alessia, poi avendo la meglio su TrigNo.

Dopo la festa in studio nel post puntata, Daniele ha subito fatto ritorno a casa a Trentola Ducenta, comune del casertano. Qui è stato accolto dalla sua famiglia, parenti, amici e conoscenti come una vera star. La sera della finale peraltro il ballerino è stato seguito addirittura nei maxi schermi del suo paese d’origine. Tutti si dicono orgogliosi per questo successo incredibile.

Daniele di Amici 24 ha ricevuto l’applauso e il tributo della sua gente, mentre teneva stretta a sé l’ambita coppa della vittoria. È arrivato scortato dalle moto e, sceso dall’auto ha cominciato a riecheggiare la musica della banda del paese.

Tutti con il telefonino in mano per cogliere il momento del suo arrivo, le prime emozioni, così come il discorso fatto da Daniele per ringraziare tutti:

“Intanto grazie a tutti voi che ieri sera mi avete supportato, avete votato e speso dei soldi per me. Volevo dirvi che sono tanto felice di stare qui stasera con tutti voi, soprattutto nella mia città. La mia vittoria non era scontata, anzi, io sono ancora scioccato“, tra le primissime parole del vincitore di Amici 24, come potete ascoltare nel discorso sottostante racchiuso in un video…

Un momento di grandi emozioni quello vissuto da Daniele e dai suoi concittadini, lì per festeggiarlo con gioia ed entusiasmo.