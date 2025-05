Helena Prestes, presente a Cannes in questi giorni di festival del cinema, ha incontrato Rihanna ad un party e foto e video del momento hanno fatto il giro del web.

L’incontro tra Helena Prestes e Rihanna a Cannes

Helena Prestes continua a far parlare di sé anche lontano dagli schermi televisivi. Dopo l’esperienza al Grande Fratello, in questi giorni la modella brasiliana ha raggiunto Cannes, dove si sta svolgendo l’annuale festival del cinema.

Ieri sera in particolare, ha preso parte all’esclusivo after party organizzato da Ray-Ban, un evento decisamente esclusivo con ospiti internazionali. Tra i presenti anche Rihanna e il marito A$AP Rocky, attualmente in attesa del loro terzo figlio.

I due sono approdati in Costa Azzurra proprio per partecipare al festival, dal momento che ieri pomeriggio si è tenuta l’anteprima del nuovo film del rapper, Highest 2 Lowest.

La serata all’after party di Ray-Ban ha offerto momenti indimenticabili e la modella brasiliana non ha esitato a condividerne alcuni con i suoi follower. Su Instagram, Helena Prestes ha pubblicato una storia in cui si vede Rihanna dietro la consolle, intenta a godersi la musica da vera protagonista della scena.

Rihanna nelle Instagram Stories di Helena Prestes

La modella ha poi regalato una seconda foto della pop-star ai suoi follower di X (ex Twitter), accompagnato da una frase semplice, ma carica di emozione: “Non riesco a spiegare”. Un chiaro segnale di quanto l’incontro con Rihanna abbia toccato profondamente Helena.

E come se non bastasse, sui social ha iniziato a circolare un video che ha fatto impazzire i fan: le immagini mostrano Helena Prestes e Rihanna scambiarsi due baci sulle guance in un saluto affettuoso. Una scena che ha scatenato l’entusiasmo dei supporter dell’ex gieffina.

Rihanna and Helena 👑 pic.twitter.com/jFIYmzjPds — Infos Helena Prestes (@InfosHelena) May 20, 2025

Già nei giorni precedenti, Helena aveva comunicato che sarebbe stata a Cannes per sfilare sul celebre red carpet. E le promesse sono state mantenute, tra tappeti rossi e after party esclusivi.