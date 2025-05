A distanza di poche ore dalla vittoria ad Amici 24, Daniele Doria rilascia la sua prima intervista e rivela cosa farà con il montepremi. Ecco cosa ha dichiarato il ballerino.

Le prime parole di Daniele Doria

Sono passate poche ore da quando Daniele Doria ha vinto Amici 24, tuttavia il ballerino sta ancora metabolizzando quanto accaduto domenica sera. Dopo un lungo percorso, fatto di alti e bassi, l’allievo di Alessandra Celentano è riuscito ad alzare la coppa e ha portato a casa un montepremi di 150mila euro. Nel mentre Daniele ha fatto anche già ritorno a casa sua, dove è stato accolto da un pubblico in adorazione. Adesso dunque il giovane artista avrà modo di trascorrere un po’ di tempo con la sua famiglia, prima di tornare a concentrarsi sulla sua carriera.

Dopo la finale nel mentre Daniele Doria ha anche rilasciato la sua prima intervista e nel corso di una chiacchierata con FanPage ha rivelato cosa farà con il montepremi vinto ad Amici 24. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ancora non sto ci sto pensando perché faccio fatica a realizzare di averli vinti. Se ci dovessi pensare, direi che li sfrutterei per crearmi una strada per la mia formazione e i miei studi. Quando ho incontrato mia mamma ho detto che questi soldi avrebbero potuto cambiarci davvero la vita. Siamo sempre stati una famiglia abbastanza umile. I miei genitori fanno un lavoro onesto e normale, con uno stipendio non altissimo. Questa somma potrebbe cambiare il nostro modo di stare insieme, anche solo il viaggiare tutti e cinque, visto che è da tanto che non facciamo una vacanza perché magari costa troppo”.

LEGGI ANCHE: Isola dei Famosi, dopo i due ritiri arrivano nuovi concorrenti

Ma non solo. Daniele Doria fa anche sapere che accetterà la borsa di studio della Ailey School, che sognava da tutta la vita. In merito il ballerino aggiunge: “La desideravo da tanto e sono grato che sia arrivata“.