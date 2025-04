Ilaria Galassi e la gaffe contro alcuni ex gieffini e Signorini

Ilaria Galassi, ex Non è la Rai e concorrente del Grande Fratello appena concluso, ha condiviso una storia controversa che le ha attirato non poche critiche e poi l’ha eliminata, chiarendo la situazione ai suoi follower.

Gaffe social per Ilaria Galassi del Grande Fratello

L’edizione appena conclusa del Grande Fratello continua a far parlare di sé, anche fuori dalla Casa. Stavolta al centro dell’attenzione c’è Ilaria Galassi, ex volto di Non è la Rai e concorrente del reality, che si è ritrovata protagonista di una gaffe social.

Tutto è iniziato quando ore fa Ilaria ha condiviso una storia in cui era stata taggata, con un’immagine che ritraeva il cast dell’ultima edizione del programma, compresi il conduttore, le opinioniste e Rebecca Staffelli.

L’immagine, però, era stata modificata da un fan che aveva aggiunto sopra la testa di ciascuno delle emoji rappresentative del pensiero che questa persona aveva nei confronti dei vari protagonisti.

Ilaria Galassi Instagram

La condivisione di quella storia ha subito attirato l’attenzione e sui social sono partiti i commenti contro la Galassi per averla riportata sul suo profilo. Un paio di ore fa, poi, Ilaria si è resa conto dell’errore e ha eliminato la storia.

A farle notare il vero significato dell’immagine è stata Pamela Petrarolo, sua ex compagna di avventura sia a Non è la Rai che al Grande Fratello. Poco dopo, Ilaria ha spiegato tutto nelle sue storie Instagram, giustificandosi con i suoi follower.

Ha ammesso di non essersi accorta delle emoji quando ha condiviso la storia e di averlo fatto poiché in quel momento non indossava gli occhiali. La Galassi ha sottolineato di aver agito superficialmente, senza prestare attenzione ai dettagli, e di aver rimosso immediatamente la storia una volta compreso il suo vero significato.

Ilaria Galassi parla dopo la gaffe fatta su Instagram pic.twitter.com/niVydGC0Xm — Novella2000 Archive (@disagio_tv) April 2, 2025

Una cosa è certa: anche dopo il Grande Fratello, le dinamiche tra gli ex concorrenti e il pubblico continuano a tenere banco, dimostrando quanto il reality sia ancora al centro dell’attenzione mediatica.