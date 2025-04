Dopo aver lasciato Lorenzo Spolverato in diretta, in queste ore Shaila Gatta, dopo essere stata contattata sui social da Daniele Dal Moro, è tornata a parlare della rottura con il modello.

Parla Shaila Gatta

Non si è conclusa nel migliore dei modi la relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La ballerina infatti, dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello in semifinale, in questi giorni ha avuto il tempo di fare chiarezza dentro di sé e ha così deciso di mettere un punto alla sua relazione. Lunedì sera dunque, nel corso della finale, Shaila è tornata in casa e ha ufficialmente lasciato Lorenzo, che nel mentre è rimasto senza parole nell’ascoltare le motivazioni della sua ormai ex fidanzata. Anche sui social i fan si sono chiesti cosa fosse accaduto e c’è chi ha insinuato che l’ex Velina possa essersi lasciata condizionare da persone a lei vicine.

In queste ore come se non bastasse a contattare Shaila Gatta sui social è stato nientemeno che Daniele Dal Moro. La ballerina così è tornata a parlare dopo la rottura con Lorenzo Spolverato e facendo chiarezza sulla situazione ha affermato:

“lo non ho parlato con nessuno. Ho scelto con la mia testa in base a ciò che ho visto e soprattutto, uscendo fuori, acquisendo lucidità. So quello che ho vissuto e sinceramente è ridicolo pensare che io possa farmi influenzare dai miei fan, quando ho sempre lottato contro tutti per questo amore. Compreso la famiglia. Che ognuno accetti le cose come vadano. Mi voglio bene prima di chiunque altro. Ho scelto me per la prima volta, come si deve, e lo farò per tutta la vita. Mi è servita la lezione”.

Insomma pare dunque che Shaila Gatta non sia intenzionata a tornare sui suoi passi. A oggi dunque la ballerina ha ripreso in mano la sua vita e a lei facciamo un enorme in bocca al lupo.