Ilaria Melis rompe il silenzio e svela come stanno le cose con Joele Milan

Come stanno le cose tra Joele Milan e Ilaria Melis

L’epilogo di Joele Milan sul trono di Uomini e Donne non è stato dei migliori. Il tronista, infatti, è stato pizzicato dalle telecamere mentre si accordava con la corteggiatrice Ilaria Melis a sentirsi così al di fuori del programma. Sebbene entrambi abbiano provato in tutti i modi a giustificarsi, parte del pubblico si è detto poco convinto dai due. Joele sui social era già intervenuto raccontando però di non averla più rivista. A seguire poi Milan ha postato una foto proprio insieme alla ragazza, evidentemente il desiderio di vedersi era tanto. Da qui ci si è dunque chiesti in che rapporti siano attualmente i due.

Così adesso a parlare è stata proprio Ilaria Melis attraverso il suo profilo Instagram. La corteggiatrice ha spiegato come stanno realmente le cose con Joele Milan, oltre a replicare a chi li ha accusati di business (come vedremo). Ilaria ha anche manifestato la sua scelta di conoscere meglio l’ormai ex tronista della trasmissione. Ecco quanto raccolto da Isa & Chia:

“Non mi sono mai espressa sull’argomento per il semplice fatto che non penso che le mie parole possano, o debbano, farvi cambiare idea su quello che avete visto in puntata e dopo. Ho profondo rispetto di ogni opinione però volevo farvi notare una cosa che magari vista dal di fuori può sfuggire”.

E ancora parlando di lei e Joele Milan, Ilaria Melis ha detto:

“Io e Joele siamo due persone che si sono conosciute all’interno di un contesto televisivo, ci siamo piaciuti dalla prima esterna , leggo commenti tipo ‘falsi, eravate già d’accordo’… non penso di essere falsa perché voglio continuare a conoscere una persona che mi piace anche fuori da quel contesto, penso anzi che sarebbe stato tanto falso se noi una volta che, secondo voi, ci siamo “usati per i nostri scopi”, fossimo usciti e tanti cari saluti”.

Nel lungo messaggio sui social, Ilaria Melis ha replicato anche a chi ha accusato sia lei che Joele Milan di aver fatto solo del business. Continua…

Su Instagram Ilaria rompe il silenzio: le sue parole

Successivamente Ilaria Melis ha voluto rispondere anche alle varie accuse da parte dei fan della trasmissione e non solo. Ecco le sue parole a riguardo:

“Poi, forse magari uno non se ne rende conto, ma per sopportare tutto il casino mediatico dopo che è uscito… dopo quella è stata una totale incomprensione, ci vuole tanto coraggio, e per due persone che vogliono solo fare business è troppo. Se non sono mosse da un reale interesse qualsiasi persona molla, perché è veramente tanto per due ragazzi”.

E ancora a proposito del suo rapporto con Joele Milan, Ilaria Melis ha detto:

“Siamo due ragazzi che si piacciono, dentro o fuori da un contesto televisivo è uguale, continuiamo a conoscerci, a piacerci, a conoscerci soprattutto, perché all’interno di quel programma, al di fuori delle cose che ci permetteva la redazione non è successo nulla, c’è stato il nulla tra me e Joele al di fuori di quello che ci permetteva la redazione.

Considerando che il nostro percorso è durato un mese io Joele non lo conosco tanto, come Joele non conosce Ilaria, quello che stiamo facendo noi è un percorso di conoscenza, io ho voglia di vivermi lui, non il contesto, non quello che c’è intorno (…) vi basterebbero 5 minuti passati in compagnia mia e sua per capire che di falso non c’è niente e penso che l’amore, vabbè amore prendiamolo un po’ con le pinze, più che giudicato vada vissuto e al momento siamo due ragazzi che vogliono viverselo”.

Ha concluso Ilaria Melis, che ha anche spiegato come gestiranno la distanza Roma-Venezia e che, questo, l’abbia in qualche modo portata ad abbandonare la gelosia. Dunque pare sia in corso una frequentazione tra lei e Joele Milan.

Novella 2000 © riproduzione riservata.