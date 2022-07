1 Alvin rompe il silenzio su Ilary Blasi e Totti?

Ormai diverso tempo fa Ilary Blasi e Francesco Totti hanno rilasciato due comunicati separati per annunciare la loro separazione. La conduttrice aveva affermato: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia“. Da quel momento, quindi, in molti hanno cercato le cause della rottura e si è parlato di tradimenti da entrambe le parti e di un presunto accordo segreto fatto tra loro.

Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni. Nulla è mai stato confermato, oggi, dai due diretti interessati. Tutti ne hanno parlato e hanno dato la loro opinione in merito. Chi non lo ha fatto, però, è stato un collega di Ilary. Stiamo parlando di Alvin. Nessuno avrebbe detto nulla, ma a un certo punto Dagospia lo ha tirato in ballo:

Non solo a Roma ma anche a Milano tutti, ma proprio tutti, parlano della separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Perché Alvin, amico e collega di agenzia della ex signora Totti, è stato attenzionato in queste ore dalla stampa meneghina? Come mai? Ah, non saperlo…

E proprio in queste ultime ore su Instagram, sul suo profilo, Alvin ha pubblicato delle frasi che alcuni potrebbero ricollegare al riferimento di Dagospia: “Viviamo un’epoca che è piuttosto complessa. Le facili speculazioni non sono cosa di cui mi nutro. Il rispetto, invece, nobilita l’uomo“. Si sarà davvero riferito a ciò che è stato detto su Ilary Blasi e Francesco Totti? Non ne possiamo avere la certezza al momento. Staremo a vedere se arriveranno maggiori spiegazioni.

