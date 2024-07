Salvo imprevisti il Grande Fratello prenderà ufficialmente il via il 16 settembre su Canale 5, con una nuova edizione. Il reality show sarà condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. In studio dovremmo trovare ancora Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli nel ruolo di inviata social, anche se ancora manca la conferma ufficiale.

In ogni caso, in attesa di questo momento, sono stati annunciati i primi quattro concorrenti di questa nuova edizione. A lasciare trapelare i nomi è stato Dagospia, nella rubrica “A lume di Candela”, di Giuseppe Candela. Scopriamo insieme il primo nome..

Grande Fratello: il primo nome è Enzo Paolo Turchi

Enzo Paolo Turchi – Grande Fratello

Dagospia ha fatto sapere che, firme permettendo, nel cast della prossima edizione di Temptation Island ci sarà anche il coreografo e volto televisivo, Enzo Paolo Turchi.

Non è di certo nuovo ai reality, dato che ha già partecipato in qualità di concorrente a L’Isola dei Famosi nel 2012, a seguire cinque anni più tardi a Bake Off Italia Celebrity. Recentemente invece ha preso parte a Celebrity Chef nel 2022 e l’anno dopo è arrivato terzo nel programma, Non sono una signora.

Ma non sarà l’unico come detto, che potrebbe varcare la Porta Rossa della Casa del Grande Fratello…

Al Grande Fratello anche Karina Cascella?

Karina Cascella – Grande Fratello

Nella Casa più spiata d’Italia, stando al portale di Roberto D’Agostino, farà il suo ingresso anche l’opinionista, che abbiamo visto anche a Uomini e Donne, Karina Cascella.

E lei, se dovesse essere confermata, potrebbe trattarsi di un avversario temibile, dato che ha già vinto la terza edizione de La Talpa! Un dettaglio di certo da non sottovalutare.

Lino e Alessia di Temptation Island

Temptation Island: Lino e Alessia

Infine il sito fa riferimento anche alla possibilità di sfruttare il “fenomeno Temptation Island”.

Dopo il triangolo Mirko-Perla-Greta, in questa edizione del Grande Fratello potrebbero arrivare Lino e Alessia, una delle coppie scoppiate nel docu-reality delle tentazioni.

Insomma staremo a vedere se saranno o meno confermati!