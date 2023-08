NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Agosto 2023

Cosa sta accadendo tra Ilary Blasi e Bastian Muller?

Da più di un anno ormai Ilary Blasi ha iniziato una nuova vita, dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. In questi mesi così l’amata conduttrice, da anni nel cuore del pubblico, si è rifatta una vita e si è così legata a Bastian Muller. I due, dopo essere stati paparazzati più volte insieme, in questi mesi sono finalmente usciti allo scoperto, e hanno iniziato a mostrarsi sui social affiatati e complici. La neo coppia ha conquistato in breve il cuore del web, e anche Vladimir Luxuria, che è stata una delle prime a conoscere Bastian, aveva rivelato a noi di Novella2000 di aver trovato i due molto affiatati. Negli ultimi giorni tuttavia qualcosa ha fatto preoccupare il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Secondo alcuni maliziosi utenti, Ilary e Bastian si sarebbero lasciati. In molti infatti hanno notato che da qualche tempo la Blasi e Muller non si mostrano insieme sui social. A quel punto i fan hanno iniziato a preoccuparsi. Ma non solo. Proprio di recente la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha trascorso qualche giorno in relax in Sardegna, insieme a Michelle Hunziker. Anche in questo caso però del suo compagno nessuna traccia.

In più solo poche ore fa, come ha riportato Deianira Marzano, Ilary Blasi è stata avvistata all’aeroporto di Olbia, in procinto di tornare a Roma, ma anche in questa circostanza si trovava da sola. A quel punto in molti hanno insinuato che la storia tra la presentatrice e Bastian Muller fosse giunta al capolinea.

Attualmente però non sappiamo cosa stia accadendo tra Ilary e il suo compagno. La recente lontananza infatti potrebbe essere data da diversi motivi, e al momento la conduttrice non ha ancora commentato i gossip legati alla sua vita privata.