NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Il look di Ilary Blasi è già cult

Ieri sera Ilary Blasi ha fatto il suo ritorno in tv con la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che sta già attirando l’attenzione del web. Con i suoi soliti modi di fare e con la sua simpatia la conduttrice ha già conquistato il pubblico, e naturalmente nel corso della diretta non è mancata qualche piccola, ma divertente, gaffe. A lasciare senza fiato i telespettatori però è stato il bellissimo outfit che Ilary ha sfoggiato in occasione della prima puntata, e che già in molte vorrebbero imitare. Ma andiamo a scoprire i dettagli di questo look mozzafiato.

Per il debutto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, la Blasi ha indossato una lunga gonna a matita satinata nera con spacco sul retro, abbinata a una t-shirt bianca con cristalli sul girocollo. Non sono mancati i guanti lunghi fin sopra al gomito neri, in tendenza da ben due stagioni.

Ma qual è il brand dell’outfit scelto da Ilary Blasi? Il look è interamente firmato La Santos Atelier ed è stato curato dalle stylist Elena Paleari e Silvia Giacò. Di certo dunque la conduttrice ha saputo conquistare il web e già in molti si chiedono come ci stupirà per le prossime puntate.

Nel mentre pochi giorni fa Ilary è stata ospite a Verissimo. Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin la conduttrice ha parlato del nuovo cast de L’Isola dei Famosi. Queste le sue dichiarazioni: “Mi piace molto questo cast, devo dire che mi piace tantissimo. Hanno tutti un sapore diverso, com’è giusto che sia, chiaramente facciamo il cast apposta. Ci sono diverse personalità, diversi caratteri. Prima della partenza sono tutti allegri, carini, sono tutti amici. Poi i reality sono un punto interrogativo, non sai mai come il gruppo si amalgama e cosa succede. Però la cosa che ho notato rispetto agli altri anni è che non vedevano l’ora di partire. Gli altri anni c’era chi aveva paura, chi era un pochino titubante. Invece erano tutti convinti ed è lì la cosa peggiore”.