In queste ore a non passare inosservato è stato uno scatto condiviso da Melory Blasi, sorella di Ilary Blasi, in cui si nota che in casa della conduttrice romana c’è ancora l’albero di Natale addobbato.

L’albero di Natale di Ilary Blasi

Dopo mesi di assenza dal piccolo schermo, in queste settimane Ilary Blasi ha fatto finalmente ritorno in tv. La conduttrice romana infatti ha preso in mano le redini della prima edizione di The Couple, il nuovo reality show di Canale 5. La trasmissione tuttavia non sembrerebbe aver convinto a pieno il pubblico Mediaset e sta facendo fatica nel decollare negli ascolti. In queste ore dunque è arrivata notizia che il programma lascerà la collocazione del lunedì sera e si sposterà alla domenica. La quarta puntata dunque sarebbe prevista per il 4 maggio e nel corso della serata i concorrenti proseguiranno la corsa al montepremi finale di 1 milione di euro.

In attesa di scoprire cosa accadrà nel corso della diretta, nelle ultime ore qualcosa ha fatto sorridere il web. Nonostante sia appena iniziato maggio, in casa di Ilary si respira un’atmosfera natalizia. La Blasi infatti ha ancora l’albero di Natale addobbato e a rivelarlo è stata sua sorella Melory con una foto pubblicato su Instagram. Lo scatto, che è stato poi condiviso anche dalla conduttrice, ha così fatto divertire tutto il web e non sono mancati i commenti ironici degli utenti.

In queste ore intanto Ilary Blasi si sta preparando alla nuova puntata di The Couple. Nel corso della prossima diretta non mancherà naturalmente una nuova eliminazione, che avvicinerà sempre più le coppie ancora in gara al montepremi. I concorrenti dovranno poi sfidarsi in una serie di prove e in più dovranno affrontare le temute nomination.

Ma cosa accadrà stavolta e chi lascerà il reality show? Non resta che attendere per scoprirlo.