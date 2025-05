Cambia la programmazione di The Couple! Le ultime puntate del reality game non andranno in onda di lunedì. Al suo posto, infatti, ci sarà la nuova edizione de L’Isola dei Famosi con Veronica Gentili.

Quando va in onda The Couple

Importanti novità nel palinsesto di Canale 5. Il reality game The Couple, condotto da Ilary Blasi, subirà un cambio nella sua programmazione proprio nelle sue battute finali. Le ultime puntate della trasmissione, come rivelato da Gabriele Parpiglia e ripreso dall’account X Master, finora previste al lunedì in prima serata si sposteranno a un altro giorno della settimana.

Se per la settimana che viene resta tutto invariato, con The Couple al lunedì sera e la prima puntata de L’Isola al mercoledì, questa sarà l’unica volta che vedremo questa programmazione.

LEGGI ANCHE: L’Isola dei Famosi non è ancora iniziata e due naufraghi sono stati già beccati a cena insieme

Dal 12 maggio Canale 5 anziché The Couple trasmetterà L’Isola dei Famosi, condotto da Veronica Gentili. Il programma se così fosse prenderà definitivamente il posto nel prime time del lunedì sera. La decisione potrebbe essere legata a una strategia per provare a riacquisire ascolti. L’intento potrebbe essere di attirare maggiore curiosità intorno a L’Isola, in una serata chiave per la televisione generalista.

Il nuovo collocamento di The Couple dunque quale sarà? Quando andrà in onda per le ultime puntate? Secondo i rumor sembrerebbe che la trasmissione si sposterà al giovedì (mercoledì 14 è prevista la finale di Coppa Italia).

Il nuovo collocamento di The Couple non ha ancora trovato la sua ufficialità, ma Mediaset pare stia puntando a un nuovo giorno per le puntate finali in cui scopriremo finalmente la coppia che porterà a casa 1 milione di Euro. Ilary Blasi per queste battute finali accompagnerà i telespettatori verso la conclusione del format in un giorno differente.

LEGGI ANCHE: Salta la puntata di Affari Tuoi stasera, ecco cosa andrà in onda al suo posto

Cresce intanto l’attesa L’Isola dei Famosi di Veronica Gentili, che avrà al suo fianco Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli e guiderà i naufraghi (che già fanno parlare di sé) verso prove estreme, tensioni e colpi di scena.