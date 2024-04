Ilary Blasi non bada a spese e sfoggia due bracciali con un prezzo da capogiro

Social

Andrea Sanna | 21 Aprile 2024

Ilary Blasi

Non solo la coperta Hermés dall’elevato costo! Ilary Blasi non bada a spese e sui social sfoggia due bracciali di un noto brand, che vantano un prezzo da capogiro!

Ilary Blasi sfoggia due bracciali costosissimi

Tra un gossip e un altro procede a gonfie vele la storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller. La conduttrice si mostra spesso in compagnia del suo fidanzato e in queste ore si trova a Francoforte per trascorrere del tempo in sua compagnia. Qui insieme si stanno concedendo dei momenti di relax, come da lei stessa mostrato sui suoi profili social. Dove ha sfoggiato anche due costosissimi bracciali, come vedremo.

Proprio nelle scorse ore Ilary Blasi ha mostrato sul suo account ufficiale il clima, tutt’altro che primaverile, che si respira in Germania. Un po’ come si sta verificando in tante parti del mondo, dove le temperature sono calate drasticamente in questi giorni. Nonostante sia il 21 di aprile, infatti, la conduttrice stamattina è stata sorpresa dai fiocchi di neve: “Succede a Francoforte”, ha scritto. Nel video vediamo l’ex moglie di Francesco Totti, toccare la neve, quasi accarezzandola.

Storia Instagram di Ilary Blasi

Ma c’è un dettaglio che non è sfuggito ai fan di Ilary. Questa mattina la conduttrice indossava una camicia a lunghe maniche in pile con una fantasia quadri di colore beige. Ma a colpire non è questo dettaglio, ma cosa si nascondeva sotto la manica.

Alzando le braccia al cielo, Ilary Blasi ha messo in mostra due bracciali di Hermés. Uno di colore beige e uno di colore marrone freddo. Sapete quanto costano? Entrambi hanno un costo piuttosto elevato e, se intendete acquistarli, dovrete sborsare una cifra importante. Ognuno infatti costa la bellezza di 640 Euro!

Dunque se volete anche voi acquistare questi meravigliosi bracciali indossati da Ilary Blasi, dovrete mettere mano al portafoglio e spendere dei bei soldi!