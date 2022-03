1 La verità di Ilary Blasi

Questo pomeriggio Ilary Blasi è stata ospite di Verissimo e, oltre a parlare dell’avvio de L’Isola dei Famosi (in programma da domani sera su Canale 5) ha avuto modo di affrontare anche l’argomento legato al gossip emerso nel mese scorso. A febbraio infatti è emersa la notizia, poi smentita, della crisi tra lei e il marito Francesco Totti:

“Su questa storia si è detto tanto, forse anche troppo. È stato un accanimento mediatico nei miei confronti e nella mia famiglia. Sinceramente noi non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno se non ai miei figli, che ormai sono grandi. Ovviamente ci hanno chiesto cosa stesse succedendo e perché scrivevano quelle cose. La nostra preoccupazione è andata a loro”.

E ancora Ilary Blasi ha approfondito l’argomento: “Sì, questa volta la davano per notizia certa. Da quando mi sono fidanzata con Francesco Totti ogni tot anni sistematicamente, sempre nella stessa modalità, sono uscite questo tipo di illazioni, più o meno pesanti. Dove il gossip si fa più succoso per convincere. Magari poi si dà un nome e un volto. Anche se poi è durato tre giorni, poi puf. Ha incominciato ad affievolirsi”, ha fatto sapere Ilary Blasi.

“La cosa vergognosa è che alcuni giornali hanno dato la notizia come se fosse certa e hanno fatto una grande figura di merda. Scusa se uso questa parola molto forte, perché lo è come quelle illazioni. Hanno accostato due nomi a me. Io non conosco i nomi che hanno fatto. Su Francesco con tanto di foto e non la conosco. Lui l’ha incontrata al centro sportivo e lei gli ha chiesto la foto con il figlio, questo succede tutti i giorni nella vita di mio marito, tra autografi, foto e gente che gli parla”.

Nel suo lungo sfogo Ilary Blasi ha continuato:

“Succede sempre prima di qualche evento. Prima del matrimonio, prima dell’Isola. Se pensi che in quei giorni era scoppiata la guerra e si parlava di questo e si parlava anche della fine del matrimonio di Francesco Totti. Non so se in Italia un’altra coppia avrebbe avuto questa risonanza. Ma sappiamo che Francesco Totti fa sempre scalpore. Lo scoop, il gossip, il circo mediatico è garantito. Ci sono stata male? Mi viene da dire che siamo abituati. La foto ci ha messo dei dubbi, come se dietro quella cosa ci fosse qualche organizzazione, il disegno di qualcuno. Una foto fatta così allo stadio a due file di distanza vuol dire tutto e niente. Hanno visto questa ragazza che non è un personaggio pubblico e danno un nome e cognome. Foto scattata il 5 febbraio, ma il caso nasce il 21″.

Il discorso di Ilary Blasi però non si è concluso qui…